Horner: 'Kijk uit naar strijd Hamilton en nieuwe golf talent'

Leclerc en Verstappen beschikten in het Formule 1-seizoen 2019 niet over het materiaal om Mercedes-ster Hamilton van een zesde wereldtitel te houden, maar beide 22-jarige rijders presteerden uitstekend. Bovendien hebben ze allebei een langdurig nieuw contract getekend bij hun respectieve teams Ferrari en Red Bull. Verstappen blijft tot en met 2023 bij het team uit Milton Keynes, Leclerc heeft nog een jaar langer bijgetekend bij Ferrari tot eind 2024. Dat zal de komende jaren vonken geven, en het is ook de vraag hoe de nu 35-jarige Hamilton zal blijven opboksen tegen de jongere generatie.

Horner, die verwacht dat het seizoen 2020 een echte klassieker wordt tussen de drie topteams, denkt dat de strijd tussen de verschillende generaties veel gespreksstof zal opleveren in de komende jaren. "Om de zoveel tijd komt er een jongere golf aan en ik denk dat we dat momenteel hebben", vertelde Horner. "Ik denk dat de dynamiek tussen Max en Leclerc heel leuk is, hoe dat de komende jaren zich zal ontvouwen. En dan hoe Lewis het tegen die kerels zal blijven opnemen. Hij heeft nog altijd heel veel in zich en hij wil zich graag meten tegenover de nieuwe golf die is gearriveerd. Voor de Formule 1 is het fantastisch om die dynamiek te hebben van de jonge gasten, de uitdagers, tegenover de oudere ervaren mannen."

Na de contractverlengingen voor zowel Leclerc en Verstappen is de verwachtingen dat ook Hamilton, wiens contract eind 2020 afloopt, een nieuwe deal zal tekenen bij Mercedes. Een pensioen zit er nog niet meteen in, daarvoor racet de Brit te graag. "De basis is dat ik houd van racen en van de uitdaging. Ik houd ervan om te weten dat ik die extreem getalenteerde jonge rijders heb die me willen verslaan. En ik houd ervan om elk jaar die strijd weer aan te gaan", stelde Hamilton eind 2019.

"De dag dat ik stop zal triest zijn, omdat ik stop met iets waar ik al mijn hele leven mee bezig ben. Maar ik heb er geen schrik van. Daarom heb ik al die andere dingen waar ik op kan terugvallen, zoals mode. Dat gaat voorlopig heel goed. Ik weet niet voor hoelang, maar ik heb tenminste nog andere interesses. Ik weet dat mijn leven niet voorbij zal zijn wanneer ik stop. Momenteel voel ik me fysiek echter nog goed genoeg om door te gaan. En ik zal dat zo lang mogelijk proberen te rekken."