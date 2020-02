Renault: "2021 mag geen excuus zijn voor slecht 2020"

De Franse fabrikant heeft al diverse malen verkondigd de ingrijpende reglementsveranderingen voor 2021 te zien als de ideale gelegenheid om het gat naar de top te dichten. De ontwikkeling van de bolide voor dat jaar is reeds van start gegaan, maar intern is zich men ervan bewust dat 2020 niet bij voorbaat afgeschreven kan worden. Renault zint op revanche na het teleurstellende 2019.

De bombarie voorafgaand aan het seizoen zal ditmaal een stuk minder zijn vergeleken met het onthaal van Daniel Ricciardo in 2019. In een exclusief gesprek met Motorsport.com vroegen we Renault F1 managing director Cyril Abiteboul of de formatie met een andere mindset aan de wintertests begint. De Fransman antwoordde: “Om eerlijk te zijn: nee. Vanuit communicatieoogpunt, of wat betreft de verwachtingen, zal het iets anders zijn. Het is een normale winter maar het is ook een winter voorafgaand aan een jaar dat uitdagend wordt. We moeten een balans vinden tussen 2020 en 2021."

"Iedereen op de grid krijgt met die uitdaging te maken maar ik denk dat geen enkel ander team dezelfde verwachtingen heeft voor 2021 als Renault. Al onze strategieën zijn daarop gebaseerd. De nieuwe reglementen zijn enorm in ons voordeel. Daarom is dat het geval. Ik wil echter niet dat 2021 een excuus wordt als we in 2020 een matig seizoen neerzetten. In 2020 moeten we alle veranderingen die in 2019 zijn doorgevoerd benutten. Ze zouden een positieve impact moeten hebben, niet alleen in 2021 maar ook al in 2020. Zo wil ik het graag zien.”

Renault presenteert de nieuwe bolide op 12 februari in Parijs.

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble