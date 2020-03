Dorna publiceert gewijzigde MotoGP-kalender

Dankzij de ontwikkelingen rond het coronavirus was de MotoGP begin deze week genoodzaakt om de twee eerste races van het seizoen uit de planning te halen. Het probleem concentreerde zich rond Italiaanse leden van de paddock, die niet rechtstreeks naar Qatar en Thailand mochten reizen zonder eerst veertien dagen in quarantaine door te brengen. Door de ‘aanzienlijke’ Italiaanse inbreng in de paddock besloot men de race er op die manier uit te halen.

Eerder deze week schreef deze website al over het mogelijk verplaatsen van de Grand Prix van Aragon om de Thaise race later in het seizoen alsnog in te kunnen plannen. De race in Buriram wordt nu op zondag 4 oktober verreden, de originele datum voor de race in Aragon. Die voorlaatste race op Spaanse bodem wordt vervolgens verplaatst naar 27 september, twee weken na de Grand Prix van San Marino.

Dat betekent ook dat het MotoGP-seizoen vooralsnog begint op 5 april als de Grand Prix van de Verenigde Staten op het programma staat. Daarbij moet gezegd worden dat, gezien de ontwikkelingen rond de uitbraak van het coronavirus, alles zo'n beetje onder voorbehoud is op dit moment.