Alpha Tauri: GP Australië zonder Italiaanse inbreng “niet eerlijk”

Door de verspreiding van het virus worden wereldwijd steeds meer evenementen uitgesteld of zelfs afgelast. De laatste in de rij zijn de MotoGP-races in Thailand en Qatar. De organisatie in dat laatste land geeft als een van de redenen het vele MotoGP-personeel uit Italië en Japan, landen waar het virus de kop heeft opgestoken.

Hoewel in de Formule 1 voorlopig alleen de Grand Prix van China is geschrapt, zijn er nog vraagtekens rond de andere races die de komende weken op het programma staan: Australië, Bahrein en Vietnam. Mochten die landen ook overgaan tot reisrestricties voor mensen uit Italië dan vormt dat een potentieel probleem voor Ferrari en Alpha Tauri, aldus Tost in gesprek met Motorsport.com: "Ik heb er nog niet echt over nagedacht en ik maak er ook geen beslissingen over, maar mochten enkele teams om welke reden dan ook niet kunnen meedoen dan is dat niet eerlijk. Het is een groot nadeel voor de betreffende teams.”

Maar niet alleen Ferrari en Alpha Tauri zouden slachtoffer worden van een inreisbeperking, stelt Ferrari-teambaas Mattia Binotto: "Ik denk dat het niet slechts om twee teams gaat. Wij helpen Haas en Alfa Romeo dus het zou zelfs om vier teams kunnen gaan en dan heb je ook nog te maken met bandenleverancier Pirelli. Wat gaat er gebeuren wanneer misschien wel vier teams niet mee kunnen doen? Dat is niet mijn beslissing.”