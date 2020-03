Organisatie Australische GP verwacht dat race 'gewoon' doorgaat

Nadat de Grand Prix van China al van de kalender is gehaald vanwege het coronavirus, wordt gevreesd dat de Formule 1-races in Australië, Bahrein en Vietnam hetzelfde lot zal treffen. Het zijn vooral de reisbeperkingen die landen op kunnen leggen, die roet in het eten kunnen gooien. Mochten er geen mensen uit besmette gebieden het land in worden gelaten, dan zou dat onder meer een serieus probleem zijn voor Ferrari en AlphaTauri, die in het noorden van Italië zijn gevestigd.

De Australische overheid houdt de situatie nauw in de gaten en vraagt mensen die uit China en Iran komen om eerst veertien dagen in quarantaine te gaan in een ander land, voordat zij naar Australië afreizen. Voor Italië en Zuid-Korea gelden deze restricties op dit moment nog niet. Omdat in deze landen de gebieden waarin besmettingen zijn vastgesteld, zijn afgesloten, zou het uitvaardigen van een reisverbod momenteel niet gerechtvaardigd zijn.

De voorbereidingen in Albert Park gaan dan ook in volle vaart door. De baan is bijna af. “Het is ‘all systems go’, terwijl we ons opmaken voor de 25ste editie van de Formule 1-race in Melbourne”, laat Andrew Westacott, de CEO van de Australian Grand prix Corporation, weten. “We leggen nu de laatste hand aan het circuit en de eerste vracht en het eerste personeel van de Formule 1 arriveren in de komende dagen. We kijken ernaar uit op donderdag 12 maart de poorten te openen voor het publiek.”

“De gezondheid en veiligheid van iedereen die bij de Australische Grand Prix aanwezig is, staan voorop. Er liggen draaiboeken klaar in geval van nood en we werken nauw samen met de gezondheidsinstanties, de overheid en nooddiensten om deze kwestie het hoofd te bieden”, vervolgt Westacott. “We volgen de situatie op de voet en laten ons adviseren door experts van onder andere de staat Victorie en de landelijke overheid. Op het moment wijst niets erop dat er meer reisverboden worden ingesteld en dat de Formule 1 en haar teams niet op de gebruikelijke manier kunnen arriveren.”

Met medewerking van Andrew van Leeuwen