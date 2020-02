F1: GP van Vietnam gaat voorlopig gewoon door

Sinds de afgelasting van de Chinese Grand Prix ligt de focus op het al dan niet doorgaan van de eerste Formule 1-race op Vietnamese bodem, het land deelt een grens met China. De uitbraak van het virus heeft inmiddels ook het noorden van Italië en andere delen van Europa bereikt, dat heeft mogelijk gevolgen voor de reisplannen van personeel van Ferrari, AlphaTauri en bandenleverancier Pirelli.

Alle vluchten tussen Bahrein en Dubai liggen er inmiddels uit, mocht die situatie de komende weken niet veranderen kan ook dat problemen opleveren voor het reizend personeel. Veel leden van de paddock reizen immers via Bahrein en Dubai naar Melbourne, waar de eerste race van het seizoen over iets meer dan twee weken verreden wordt.

In een verklaring heeft de organisatie van de Grand Prix van Vietnam bevestigd dat de race voorlopig gewoon volgens plan doorgaat. “De voorbereidingen op de race lopen op schema en gaan gewoon door”, zei CEO Le Ngoc Chi. “De Formule 1-race in Hanoi wordt gewoon gehouden dit seizoen. We houden de situatie nauwlettend in de gaten en zullen onze bezoekers en media tijdig informeren.”

Carey verklaarde in gesprek met analisten van Wall Street ook dat de race voorlopig op de kalender blijft staan. Zelf is de CEO voornemens het land in de komende maand te bezoeken. “We hebben plannen om de race door te laten gaan”, zei Carey. “Ik heb gisteren met onze partners in Vietnam gesproken, ik ben van plan om op 16 maart naar Vietnam te reizen als we terugkeren uit Australië. Alles gaat gewoon door.”

De Formule 1 houdt de situatie in de gaten en doet daarvoor een beroep op de promotors van de race en gezondheidsexperts. “De situatie is natuurlijk veranderlijk en we kunnen moeilijk weten hoe het zich zal ontwikkelen. Natuurlijk is het zo dat een land als Italië tot enkele dagen geleden niet op de radar stond, maar nu wel. Het is dus een proces. Wat we in ieder geval doen is dat we de vinger aan de pols houden bij [de organisaties van] aankomende evenementen, sowieso die in de nabije toekomst, dan krijgen we ook het perspectief vanuit het land zelf. Gisteren heb ik een gesprek gevoerd met onze partner in Vietnam, zij gaven te kennen dat er vijftien gevallen bekend waren, alle patiënten zijn hersteld. We blijven over de situatie in gesprek en ook in Londen hebben we onze eigen connecties met deskundigen. We moeten proberen om het juiste advies in te winnen en bovenop deze situatie te zitten. Het heeft natuurlijk ook een logistieke kant. In Bahrein hebben ze restricties ingesteld met betrekking tot reizigers vanuit bepaalde plekken. We moeten ervoor zorgen dat we flexibel zijn en bepaalde plannen hebben voor de logistieke problemen waar we last van kunnen krijgen. Behalve China ligt de focus op de races waar we aan het begin van het jaar naartoe gaan. We gaan naar Melbourne, dan naar Bahrein en vervolgens naar Hanoi. Het lijkt me duidelijk dat we de situatie van dag tot dag moeten bekijken.”

Carey bevestigde dat de getroffen promotor de fee voor de Grand Prix van China niet hoeft te betalen als er geen vervangende datum voor de race kan worden gevonden. De F1 CEO verwacht echter dat de financiële consequenties niet heel groot zijn. “We bekijken de situatie en hopen de race op een later tijdstip alsnog in te kunnen plannen. Wanneer de race niet verreden kan worden, zullen wij geen opbrengsten van de promotie ontvangen. Omdat we de race al zo vroeg hebben kunnen annuleren, werken we hard om de effecten en de impact te minimaliseren.”

Met medewerking van Adam Cooper