Officieel: WK Superbikes zet kruis door ronde in Qatar

De tweede ronde van het WK Superbikes zou een week na de MotoGP-races plaatsvinden op het circuit nabij Doha, maar restricties rond het reizen naar Qatar zorgen ervoor dat het niet mogelijk is het raceweekend door te laten gaan in het oliestaatje.

De organisatie van het WK Superbikes noemt de Italiaanse inbreng in het kampioenschap ‘van groot belang’ en heeft daarom besloten de races vroegtijdig uit te stellen. Italiaanse leden van de paddock zouden bij aankomst in Qatar eerst voor een minimum van veertien dagen in quarantaine geplaatst moeten worden, net als de collega's uit de MotoGP.

Normaal gesproken zouden de WSBK-races in Qatar pas later in het seizoen gehouden zijn, maar op handen zijnde werkzaamheden aan het circuit zorgden ervoor dat de wedstrijden op de kalender voor 2020 naar voren gehaald werden. Het is niet duidelijk of het raceweekend op een later tijdstip in het seizoen nog ingehaald kan worden.

Afgelopen weekend ging de eerste ronde van het WK Superbikes op Phillip Island wel door.