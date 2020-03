Carey komt met excuses voor afblazen Australië

De baas van de Formule 1 deelt in de brief "enkele gedachten en vooruitzichten" waar het gaat om de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. De Amerikaan benadrukt nog maar eens dat “de gezondheid en veiligheid van de fans, de teams en de Formule 1-organisatie momenteel de hoogste prioriteit heeft en dat de organisatie stil staat bij de getroffenen van het coronavirus.”

Vervolgens biedt Carey zijn excuses aan voor het schrappen van de Grand Prix van Australië, en het uitstellen van andere races. “Deze beslissingen worden gezamenlijk genomen door de Formule 1, de FIA en lokale organisatoren in snel veranderende omstandigheden. Toch denken we dat het de juiste en noodzakelijke stappen zijn.”

De Formule besloot eerder al om in ieder geval alle tot eind mei niet te racen, maar of die datum haalbaar is, kan Carey niet garanderen: “We zien dat iedereen graag wil weten hoe 2020 er voor de Formule 1 uit zal zien. Gezien de steeds veranderende omstandigheden, kunnen we geen specifiek antwoord geven. Het is echter de bedoeling dat we het kampioenschap starten wanneer dat ook maar enigszins mogelijk en veilig is. We onderhouden dagelijks contact met experts en autoriteiten om te bepalen hoe we de komende maanden te werk zullen gaan.”

Carey besluit zijn brief met een woord van dank voor het begrip en wenst alle fans sterkte.