Red Bull niet van plan om strijd tegen schikking op te geven

De FIA kwam vlak voor het einde van de wintertest met de verklaring dat het onderzoek naar de Ferrari-motor van het seizoen 2019 afgerond was, en dat er een schikking met het Italiaanse team getroffen werd in deze zaak. Zeven concurrerende teams konden zich daar niet in vinden en antwoordden met een eigen brief, waarin zij openheid van zaken eisten van de FIA. Daarop reageerde de autosportfederatie met een nieuw statement, waarin de gewenste duidelijkheid niet verschaft werd.

Na de afgelasting van de Grand Prix van Australië sijpelde door dat Mercedes zich uit de strijd tegen de FIA en Ferrari heeft teruggetrokken, waardoor het verweer nu van zes teams komt. Onder hen ook Red Bull Racing, dat met verbazing gereageerd heeft op de keuze van de regerend wereldkampioen. “Mercedes heeft zich snel teruggetrokken”, luidde de conclusie van de teleurgestelde Helmut Marko bij Auto, Motor und Sport.

Mocht de zaak uiteindelijk leiden tot diskwalificatie van Ferrari, dan levert dat Red Bull behoorlijk wat geld op. Het team schuift dan door naar de tweede plaats in het kampioenschap voor constructeurs. Ook de medewerkers pikken in dat geval een graantje mee, zegt teambaas Christian Horner. “Deze hele zaak heeft voor ons een bittere nasmaak. Het gaat om veel geld, want het verschil tussen de tweede en derde plaats in het kampioenschap is voor ons 20 miljoen dollar. Iedere werknemer heeft een aanvullende bonusuitkering, dus we kunnen het niet laten bij wat het is.”