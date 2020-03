Teamleden Renault in zelf-quarantaine na terugkeer uit Australië

De uitbraak van het coronavirus zorgt ervoor dat het Formule 1-seizoen 2020 voorlopig nog niet van start gaat. De Grand Prix van Australië werd op het laatste moment afgelast, waardoor alle teams al lang en breed in Melbourne waren aangekomen. Een positieve test op het coronavirus van een McLaren-medewerker vormde de aanleiding om Australië af te gelasten, waarna de races in Bahrein en Vietnam werden uitgesteld. Ook China werd eerder al uitgesteld, terwijl het doorgaan van de Grands Prix van Nederland, Spanje en Monaco ook onzeker is.

Inmiddels geldt dat vrijwel alle teams weer zijn teruggekeerd in Europa en dat geldt ook voor Renault. Op Twitter kondigde het team aan dat alle uit Australië teruggekomen medewerkers in zelf-quarantaine gegaan zijn. “Wat een week! Bedankt voor al jullie lieve wensen; we kunnen bevestigen dat het raceteam weer thuis is gekomen, dat iedereen veilig is en voorlopig in zelfisolatie gaat. Enstone en Viry zijn druk aan het plannen voor de komende weken, totdat we weten wanneer we weer kunnen racen.”

Renault is niet het enige team dat haar medewerkers bij terugkomst uit Australië in zelf-quarantaine heeft geplaatst. Maandag maakte Mercedes ook bekend dat zij de teruggekeerde teamleden voorlopig niet op de fabriek verwachten. De fabriek van Mercedes wordt voorlopig nog niet gesloten vanwege het coronavirus en ook Renault lijkt dat vooralsnog niet van plan, net als Red Bull Racing. Tot dusver is Ferrari het enige team waarvan bekend is dat ze de deuren van de productiefaciliteit hebben moeten sluiten.