Officieel: Formule 1 stelt GP's van Bahrein en Vietnam uit

Nadat de Chinese autoriteiten de race in Shanghai al dienden uit te stellen en het coronavirus ook in Italië en andere Europese landen uitbrak, kwamen veel evenementen onder een steeds grotere druk te staan. Over de hele wereld worden belangrijke conventies en sportwedstrijden afgelast, uitgesteld of achter gesloten deuren afgewerkt. Dat leidde dit weekend tot een last-minute afgelasting van de seizoensopener in Melbourne.

Verschillende landen in het Midden-Oosten en Azië stelden strenge reisbeperkingen in om het virus buiten de deur te houden, voornamelijk gericht op bezoekers uit Italië. Daardoor moest de MotoGP Grand Prix van Qatar al worden afgelast. Italiaanse teams als Ducati en Aprilia zouden niet op tijd in het land kunnen komen. Nu moet ook de Formule 1 Grand Prix van Bahrein op 22 maart worden geschrapt. Datzelfde geldt voor de volgende ronde in Vietnam, die eveneens van de kalender is gehaald.

In een officieel statement meldt de Formule 1: “Vanwege de wereldwijde uitbraak van het COViD-19 virus en na continue gesprekken met de FIA, het Bahrain International Circuit, de Bahrain Motor Federation en de Hanoi People’s Committee, de overheid van Vietnam, de Automobile Association Vietnam en de promotor, hebben alle partijen de beslissing genomen om beide races uit te stellen. Na de bekendmaking van de afgelasting van de Grand Prix van Australië en de aanhoudende situatie rond COViD-19, hebben de Formule 1, de FIA en de promotors deze beslissing genomen om de gezondheid en veiligheid van het reizende personeel, deelnemers en fans te waarborgen. Dat blijft onze eerste zorg.”

De Formule 1-organisatie heeft het ambitieuze plan om voor beide races een alternatieve datum te vinden later in het seizoen.

Video: Een onboardronde op het Grand Prix-circuit van Hanoi