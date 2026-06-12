Alpine F1 reageert verheugd op teruggave podium aan Gasly

Alpine heeft positief gereageerd op de beslissing van de FIA-stewards om Pierre Gasly zijn podiumplaats in de Grand Prix van Monaco terug te geven. Het team kreeg gelijk na een succesvol verzoek tot herziening van de uitslag.

Gasly kwam in Monaco oorspronkelijk als derde over de finish, maar werd later teruggezet naar de zevende plaats nadat hij twee afzonderlijke tijdstraffen van vijf seconden had gekregen wegens het vermeend overschrijden van de snelheidslimiet van 60 kilometer per uur in de pitstraat.

Op vrijdag draaiden de FIA-stewards beide straffen echter terug nadat was vastgesteld dat Gasly de limiet op geen van beide momenten had overschreden. De beslissing volgde op een verzoek tot herziening van Alpine, dat met nieuw bewijs kon aantonen dat de Fransman geen reglementaire overtreding had begaan.

Een belangrijk onderdeel van de zaak was informatie van Formula One Management (FOM). De organisatie erkende dat de afstand die door het officiële tijdwaarnemingssysteem werd gebruikt om de snelheid in de eerste meetzone van de pitstraat te berekenen, niet correct was voor de aangepaste lay-out van de pitstraat in Monaco. Daardoor besloten de stewards beide tijdstraffen in te trekken en Gasly terug te zetten naar de derde plaats waarop hij de race had beëindigd.

Alpine dankt FIA en FOM voor de samenwerking

Alpine reageert verheugd op de uitkomst en bedankt zowel de FIA als Formula One Management voor hun rol in het proces.

"Wij verwelkomen de beslissing van de FIA om ons verzoek tot herziening ontvankelijk te verklaren na de definitieve uitslag van de Grand Prix van Monaco van afgelopen weekend", laat het team in een verklaring weten.

Pierre Gasly alsnog derde in Monaco. Foto door: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images

"Als gevolg daarvan hebben de stewards de twee tijdstraffen van vijf seconden voor auto nummer 10 ingetrokken, waardoor het team zijn derde plaats terugkrijgt. We willen de FIA en Formula One Management bedanken voor hun transparantie en samenwerking gedurende het hele proces en voor het bereiken van deze beslissing."

"De focus van het team ligt nu volledig op de Grand Prix van Barcelona-Catalunya van dit weekend, waar we met beide auto's het best mogelijke resultaat willen behalen."

Kampioenschappen overhoop

Door de aangepaste uitslag schuift Gasly weer op naar de derde plaats, vóór Isack Hadjar. De Red Bull-coureur had de laatste podiumpositie geërfd nadat de straffen van Gasly waren toegepast.

De wijziging heeft ook gevolgen voor beide kampioenschappen. In plaats van de zes punten voor de zevende plaats ontvangt Gasly nu vijftien punten voor zijn podiumfinish. Dat levert hem negen extra punten en een paar posities op in het rijderskampioenschap, terwijl Alpine eveneens negen punten extra krijgt in het constructeursklassement.

Door de uitspraak stijgt Gasly in het coureursklassement. Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Andere straffen voor te hard rijden in de pitstraat tijdens de Grand Prix van Monaco blijven wel van kracht. In hun uitspraak erkenden de stewards dat sommige coureurs hun straf al tijdens de race hadden uitgezeten, wat gevolgen had voor hun strategie en eindresultaat. Omdat geen van die coureurs binnen de toegestane termijn een verzoek tot herziening indiende, kon alleen de zaak van Gasly opnieuw worden beoordeeld.