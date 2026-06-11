Deze F1-rookies komen in actie tijdens de Grand Prix van Barcelona

Stratencircuits, sprintraces, afgelaste Grands Prix, geen F2-bijprogramma: de Formule 1-teams hebben tot dusverre weinig kans gezien hun rookie een kans te bieden in een Formule 1-auto en te voldoen aan het FIA-reglement. In Barcelona komt daar dit weekend een verandering in. Een flink aantal teams gebruikt de eerste vrije training voor een rookie-test.

Racing Bulls voortvarend van start

Technisch gezien heeft Racing Bulls al aan twee van de vier verplichte sessies voldaan. Dat komt doordat vaste coureur Arvid Lindblad bij de openingsraces in Australië en China als enige rookie op de grid stond en daardoor automatisch meetelde voor die verplichting.

Arvid Lindblad reed in Melbourne zijn eerste F1-race. Foto door: Mario Renzi / Formula 1 via Getty Images

Aston Martin zette Jak Crawford tijdens de Grand Prix van Japan in de auto van Fernando Alonso voor de eerste vrije training, maar verder zijn er nog nauwelijks rookie-optredens geregistreerd.

Het grote aantal sprintweekenden speelde daarbij een belangrijke rol. Teams kozen er in China, Miami en Canada voor om geen rookies in te zetten tijdens de enige trainingssessie van het weekend. Ook Monaco wordt doorgaans niet gezien als een geschikt circuit voor jonge coureurs vanwege de unieke uitdagingen van het stratencircuit en het belang van maximale rijtijd voor de vaste coureurs.

Normaal gesproken zouden Bahrein en Saoedi-Arabië goede kandidaten zijn geweest voor rookie-sessies, aangezien die weekenden geen sprintraces kenden. Door het uitstel van beide Grands Prix viel die mogelijkheid echter weg.

In Barcelona keert F1 weer terug naar een meer regulier weekend (op een vertrouwd circuit) en dus kiezen de meeste teams ervoor om dit raceweekend een deel van het Formule 1-rookiereglement na te komen. In dat reglement staat dat ieder Formule 1-team dit seizoen vier vrije trainingen moet afstaan aan 'beginnende' coureurs.

Rookies in actie in Barcelona

Van Alpine, Racing Bulls, Haas en Aston Martin is nog niet bekend of er rookies instappen.