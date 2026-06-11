Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Pierre Gasly: "Strafdrama Monaco zwaarste moment uit F1-loopbaan"

Formule 1
GP van Monaco
Pierre Gasly: "Strafdrama Monaco zwaarste moment uit F1-loopbaan"

Leclerc test Ferrari-remmen van Hamilton na crash in Monaco

Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Leclerc test Ferrari-remmen van Hamilton na crash in Monaco

Alpine neemt eerste horde voor herziening tijdstraf Gasly in F1 Monaco

Formule 1
GP van Monaco
Alpine neemt eerste horde voor herziening tijdstraf Gasly in F1 Monaco

Red Bull vraagt FIA opnieuw naar ADUO te kijken, extra review zorgt voor vertraging

Formule 1
GP van Monaco
Red Bull vraagt FIA opnieuw naar ADUO te kijken, extra review zorgt voor vertraging

F1 Barcelona-Catalonië 2026: Volledig tijdschema en alle starttijden

Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
F1 Barcelona-Catalonië 2026: Volledig tijdschema en alle starttijden

Deze F1-rookies komen in actie tijdens de Grand Prix van Barcelona

Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Deze F1-rookies komen in actie tijdens de Grand Prix van Barcelona

Ferrari steunt Toyota: "Sommigen tonen hun ware snelheid niet"

WEC
24 uur van Le Mans
Ferrari steunt Toyota: "Sommigen tonen hun ware snelheid niet"

Waarom het Monaco-protest van Alpine de FIA hoofdbrekens bezorgt

Formule 1
GP van Monaco
Waarom het Monaco-protest van Alpine de FIA hoofdbrekens bezorgt
Formule 1 GP van Barcelona-Catalonië

Deze F1-rookies komen in actie tijdens de Grand Prix van Barcelona

De startlijst van de eerste vrije training van de Grand Prix van Barcelona ziet er ietwat anders uit dan gebruikelijk. Een flink 'rookies' komt vrijdag in Montmélo in actie.

Mike Mulder
Mike Mulder
Bewerkt:
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Foto: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Stratencircuits, sprintraces, afgelaste Grands Prix, geen F2-bijprogramma: de Formule 1-teams hebben tot dusverre weinig kans gezien hun rookie een kans te bieden in een Formule 1-auto en te voldoen aan het FIA-reglement. In Barcelona komt daar dit weekend een verandering in. Een flink aantal teams gebruikt de eerste vrije training voor een rookie-test.

Lees ook:

Racing Bulls voortvarend van start

Technisch gezien heeft Racing Bulls al aan twee van de vier verplichte sessies voldaan. Dat komt doordat vaste coureur Arvid Lindblad bij de openingsraces in Australië en China als enige rookie op de grid stond en daardoor automatisch meetelde voor die verplichting.

Arvid Lindblad reed in Melbourne zijn eerste F1-race.

Arvid Lindblad reed in Melbourne zijn eerste F1-race.

Foto door: Mario Renzi / Formula 1 via Getty Images

Aston Martin zette Jak Crawford tijdens de Grand Prix van Japan in de auto van Fernando Alonso voor de eerste vrije training, maar verder zijn er nog nauwelijks rookie-optredens geregistreerd.

Het grote aantal sprintweekenden speelde daarbij een belangrijke rol. Teams kozen er in China, Miami en Canada voor om geen rookies in te zetten tijdens de enige trainingssessie van het weekend. Ook Monaco wordt doorgaans niet gezien als een geschikt circuit voor jonge coureurs vanwege de unieke uitdagingen van het stratencircuit en het belang van maximale rijtijd voor de vaste coureurs.

Lees ook:

Normaal gesproken zouden Bahrein en Saoedi-Arabië goede kandidaten zijn geweest voor rookie-sessies, aangezien die weekenden geen sprintraces kenden. Door het uitstel van beide Grands Prix viel die mogelijkheid echter weg.

In Barcelona keert F1 weer terug naar een meer regulier weekend (op een vertrouwd circuit) en dus kiezen de meeste teams ervoor om dit raceweekend een deel van het Formule 1-rookiereglement na te komen. In dat reglement staat dat ieder Formule 1-team dit seizoen vier vrije trainingen moet afstaan aan 'beginnende' coureurs.

Rookies in actie in Barcelona

Team Coureur Vervangt
Mercedes Frederik Vesti Andrea Kimi Antonelli
Ferrari Dino Beganovic Lewis Hamilton
McLaren Leo Fornaroli Lando Norris
Red Bull Racing Ayumu Iwasa Isack Hadjar
Williams Luke Browning Alexander Albon
Audi Paul Aron Nico Hülkenberg
Cadillac Colton Herta Sergio Pérez

Van Alpine, Racing Bulls, Haas en Aston Martin is nog niet bekend of er rookies instappen.

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Pierre Gasly: "Strafdrama Monaco zwaarste moment uit F1-loopbaan"

Formule 1
GP van Monaco
Pierre Gasly: "Strafdrama Monaco zwaarste moment uit F1-loopbaan"

Leclerc test Ferrari-remmen van Hamilton na crash in Monaco

Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Leclerc test Ferrari-remmen van Hamilton na crash in Monaco

Alpine neemt eerste horde voor herziening tijdstraf Gasly in F1 Monaco

Formule 1
GP van Monaco
Alpine neemt eerste horde voor herziening tijdstraf Gasly in F1 Monaco

Red Bull vraagt FIA opnieuw naar ADUO te kijken, extra review zorgt voor vertraging

Formule 1
GP van Monaco
Red Bull vraagt FIA opnieuw naar ADUO te kijken, extra review zorgt voor vertraging
Vorig artikel Waarom het Monaco-protest van Alpine de FIA hoofdbrekens bezorgt
Volgend artikel F1 Barcelona-Catalonië 2026: Volledig tijdschema en alle starttijden

Beste reacties
Meer van
Mike Mulder

Genesis vreest Le Mans-debuut: "Geen 24-uurstest afgewerkt"

WEC
WEC
24 uur van Le Mans
Genesis vreest Le Mans-debuut: "Geen 24-uurstest afgewerkt"

F1 naar vertrouwde grond: tien feiten over de Grand Prix van Barcelona

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
F1 naar vertrouwde grond: tien feiten over de Grand Prix van Barcelona

Antonelli schrijft in Monaco geschiedenis met jongste F1 Grand Slam ooit

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
Antonelli schrijft in Monaco geschiedenis met jongste F1 Grand Slam ooit

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Waarom de F1-sprint een nieuwe impuls hard nodig heeft

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Filip Cleeren
Waarom de F1-sprint een nieuwe impuls hard nodig heeft

F1 naar vertrouwde grond: tien feiten over de Grand Prix van Barcelona

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Door Mike Mulder
F1 naar vertrouwde grond: tien feiten over de Grand Prix van Barcelona

Rearview Mirror: Hoe los je een moordmysterie op?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Jules de Graaf
Rearview Mirror: Hoe los je een moordmysterie op?

Max Verstappen, Mercedes en Oscar Piastri: De cruciale factoren op de F1-rijdersmarkt

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Monaco
Door Ronald Vording
Max Verstappen, Mercedes en Oscar Piastri: De cruciale factoren op de F1-rijdersmarkt
Bekijk meer