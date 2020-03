Officieel: MotoGP stelt Grand Prix van Thailand uit vanwege corona

Eerder op de dag liet waarnemend minister-president Anutin Charnvirakul al weten dat de race vanwege het coronavirus uitgesteld wordt. “We moeten rekening houden met de omstandigheden die wereldwijd spelen. Dit is in het belang van het land evenals de deelnemers”, zo gaf hij in gesprek met persbureau AFP als reden op.

De MotoGP-organisatie heeft het nieuws inmiddels in een kort statement bevestigd: “De wereldwijde uitbraak van het coronavirus blijft zich ontwikkelen. De Thaise overheid heeft gecommuniceerd dat het onmogelijk is om de OR Thailand Grand Prix op de oorspronkelijke datum te laten plaatsvinden. De FIM, IRTA en Dorna moeten helaas mededelen dat het evenement, dat op 22 maart in Buriram verreden zou worden, is uitgesteld.”

De betrokken partijen gaan op zoek naar een nieuwe datum om de race verderop in het seizoen alsnog te laten plaatsvinden.