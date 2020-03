‘Ook Grand Prix van Thailand uitgesteld vanwege coronavirus’

Anutin Charnvirakul, minister van gezondheid en waarnemend minister-president, meldde in gesprek met het persbureau AFP dat de GP in Buriram niet op 22 maart verreden gaat worden. “Ik zeg niet dat de race afgelast wordt, ik zeg enkel dat het uitgesteld wordt tot een moment waarop het wel kan plaatsvinden. We moeten rekening houden met de omstandigheden die wereldwijd spelen. Dit is in het belang van het land evenals de deelnemers.”

De verplaatsing is nog niet formeel bevestigd door MotoGP-organisator Dorna. Afgelopen weekend werd al bekend dat de seizoensopener in Qatar vanwege het coronavirus is afgelast. Veel teams kregen niet de zekerheid het land in te mogen.

De Formule 1 heeft vooralsnog enkel de Chinese Grand Prix uitgesteld, maar er hangen inmiddels ook donkere wolken boven de races in Vietnam en Bahrein.