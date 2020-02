Vietnam getroffen door coronavirus, nog geen gevolgen voor F1

In China werd als eerste melding gemaakt van besmettingen, maar inmiddels heeft het dodelijke coronavirus zich ook verspreid naar andere landen. Buurland Vietnam is er volgens het Franse persbureau AFP inmiddels ook aan ten prooi gevallen en heeft een quarantainegebied moeten instellen voor dorpen nabij hoofdstad Hanoi, waar de Formule 1 dit jaar voor het eerst een Grand Prix zou moeten houden. In dit gebied wonen meer dan tienduizend mensen. Inmiddels zijn er wereldwijd al meer dan 1.100 mensen overleden aan het virus.

De Formule 1 heeft de Grand Prix van China al formeel uitgesteld en dus komt onvermijdelijk de vraag op of er een tweede Aziatische race sneuvelt. Het antwoord is vooralsnog 'nee', een formele reactie vanuit de Formule 1 blijft nog uit. Wel zei McLaren-CEO Zak Brown tijdens de presentatie van de MCL35, de F1-wagen van het team voor 2020, dat de sport alle ontwikkelingen in Vietnam op de voet volgt. "Uiteraard is het welzijn van McLaren en iedereen daarbuiten van het grootste belang voor ons. Vietnam wordt nog niet direct als potentieel probleem beschouwd, maar het [virus] is duidelijk zeer dichtbij [Hanoi], dus we gaan de situatie in de gaten houden. We doen zeker niets dat onze mensen in gevaar zou brengen en ik denk ook niet dat de Formule 1 dat zou doen. Het beste is om net als de rest van de wereld de ontwikkelingen goed te blijven volgen."

Uitstel of het geheel schrappen van de Chinese GP op 19 april betekent dat de F1-kalender tussen de races in Vietnam (5 april) en Nederland (3 mei) een pauze van vier weken moet inlassen. Mocht het kampioenschap ook in Hanoi verstek laten gaan, dan zou dat gat naar zes weken groeien. In dat geval zou Zandvoort de eerstvolgende locatie worden na Bahrein.

Met medewerking van Luke Smith