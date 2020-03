Vettel: "F1-coureurs gelijkgestemd als het gaat om coronavirus"

Vijf leden van de Formule 1-paddock zijn na aankomst in Melbourne in quarantaine gezet omdat zij symptonen van het virus vertoonden. Er heerst als gevolg daarvan onzekerheid in de paddock over de risico’s die de sport neemt met het door laten gaan van de Australische Grand Prix. F1-wereldkampioen Lewis Hamilton verklaarde donderdag eerder nog geschokt te zijn door het feit dat de Grand Prix ‘gewoon’ door lijkt te gaan. Australische autoriteiten hebben laten weten dat teams in quarantaine gezet kunnen worden als teamleden inderdaad besmet blijken te zijn. Dat zou genoeg zijn om de race alsnog te annuleren.

Volgens Vettel houden coureurs de situatie ook in de gaten en zijn ze – als personeelsleden ziek worden – collectief in staat de race alsnog te annuleren. “Ik hoop dat anderen het met mij eens zijn, we hopen dat het niet zover komt, maar als dat wel gebeurt moet je zeker aan de handrem trekken”, verklaarde de Duitser. “Ik denk dat we als groep van twintig mannen in de afgelopen jaren wel vaker op een lijn gezeten hebben wat betreft grote thema’s. Ik denk dat we het vaak eens zijn als het gaat om belangrijke beslissingen. Ik zou dit een enorm belangrijke beslissing willen noemen en uiteindelijk moet je, zoals ik eerder zei, naar jezelf kijken. We zijn volwassen genoeg om voor onszelf een beslissing te nemen en in dat geval aan de handrem te trekken.”

GPDA heeft volste vertrouwen in autoriteiten

Coureurs hebben de afgelopen dagen overleg gevoerd met de directie van de sport om zo goed mogelijk om te gaan met de situatie in Australië. Naar verluidt heeft de rijdersvakbond, de Grand Prix Drivers’ Association (GPDA), ervoor gepleit dat evenementen waarbij coureurs in contact komen met fans voorlopig opgeschort zijn. Dat is waarom handtekeningensessies en enkele andere zaken afgelast zijn. In een verklaring liet de GPDA weten dat de paddock samen moet werken om zo goed mogelijk om te gaan met deze moeilijke omstandigheden.

“De GPDA heeft het volste vertrouwen in de Australische gezondheidsorganisaties, de FIA, F1 en in onze teams om met het oog op de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de fans, officials, coureurs en de community over het algemeen te handelen”, schreef men. “De GPDA heeft de afgelopen week intensief contact gehad met F1 en de FIA en we weten dat iedereen hard werkt. We zullen ons er gezamenlijk doorheen moeten slaan en niemand neemt deze situatie te licht op. We voelen dat iedereen de verantwoordelijkheid heeft, de lokale bevolking als ook wij als wereldreizigers. We moeten op dit moment heel voorzichtig zijn met de ontwikkeling van de situatie. Aan onze zijde suggereert de GPDA op respectvolle wijze dat we contact tussen onze Australische vrienden, fans, de community en coureurs voorkomen, dat iedereen op veilige afstand blijft en dat we geen selfies en handtekeningen uitdelen of handen schudden. We hebben deze stappen op advies van de autoriteiten genomen om risico’s in te perken.”

