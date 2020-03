MXGP verplaatst ‘Trentino’ naar weekend Zwarte Cross

Vanwege de uitbraak en de vele besmettingsgevallen in Noord-Italië werden al uitgebreide maatregelen genomen. Bepaalde regio's, waaronder dus ook Trentino blijven tot 3 april op slot en diverse evenementen werden al uitgesteld of afgelast. Het coronavirus treft nu dus ook het WK motorcross en indirect de Zwarte Cross, waar diverse prominente rijders normaal gezien hun opwachting zouden maken.

Infront Moto Racing laat weten dat de moeilijkheden met het reizen naar Noord-Italië ervoor zorgen dat de wedstrijd niet door kan gaan. Verder worden er vooralsnog geen wijzigingen doorgevoerd aan de kalender. Zo rijdt de MXGP op 17 mei in het Italiaanse Maggiora, wat wat zuidelijker gelegen is. Op 13 september komt de MXGP in actie in Shanghai.

De kans dat Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff en Roan van de Moosdijk naar het festival komen op 18 en 19 juli lijkt vrijwel nihil.