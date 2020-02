Formule 2-coureur Lundgaard vanwege coronavirus in quarantaine

Lundgaard was op het Spaanse eiland voor een trainingskamp toen in zijn hotel een besmetting met het coronavirus werd ontdekt. De 18-jarige coureur van de Renault Sport Academy is daarop direct getest. Hij is zelf niet besmet met het virus, maar moet – net als de overige hotelgasten – voor de zekerheid wel twee weken afgezonderd van de buitenwereld in het hotel blijven.

Het laatste nieuws over het coronavirus: Update coronavirus: DTM verplaatst test van Monza naar Hockenheim

In een korte verklaring laten ART Grand Prix en de Renault Sport Academy weten iedereen te danken voor de steunbetuigingen aan Lundgaard.