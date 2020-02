Verstappen over gevolgen coronavirus: “We zijn voorbereid”

Verstappen maakt zich geen zorgen over eventuele veranderingen aan de Formule 1-kalender als gevolg van het coronavirus. “We zijn erop voorbereid”, liet Verstappen donderdag tegenover onder andere Motorsport.com weten in de paddock van Barcelona. “Als coureur moet je voorbereid zijn op wat er ook maar gebeurt. Ik wacht gewoon af wat er verder gebeurt en hoop dat alle juiste beslissingen worden genomen voor iedereen.”

In de paddock wordt gevreesd dat het coronavirus enorme gevolgen heeft voor het Formule 1-seizoen. Behalve dat er zorgen zijn over races in landen waar reeds besmettingen bekend zijn, zou een land als Australië bijvoorbeeld kunnen besluiten om niet langer mensen toe te laten uit besmette gebieden. Dat laatste zou Ferrari en AlphaTauri, die gebaseerd zijn in het noorden van Italië, in grote problemen brengen, terwijl ook bandenleverancier Pirelli ernstig getroffen zou worden door zo'n maatregel.

Voor het voormalige Toro Rosso heeft het virus nu al gevolgen. “Het coronavirus is een zeer serieus verhaal”, zei AlphaTauri-teambaas Franz Tost donderdag tijdens een persbijeenkomst op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Het team uit Faenza heeft net als veel andere bedrijven al enkele maatregelen genomen. “We hebben aan al onze werknemers instructies gegeven over hoe te handelen en er wordt aanzienlijk minder gereisd. Werknemers die in Italië in de ‘red zones’ wonen, moeten thuis blijven. We willen niet dat die naar de fabriek komen. Hetzelfde geldt voor leveranciers.”

“We zullen zien wat er gaat gebeuren met de races in Melbourne en Bahrein”, vervolgde de Oostenrijker. “Ik hoop dat er geen besmettingen worden vastgesteld in Faenza of Bologna en deze plaatsen geen ‘red zone’ worden. De situatie verandert van uur tot uur. We zouden ook veel gasten ontvangen bij deze test, maar we hebben ze gevraagd niet te komen om te voorkomen dat iemand op het circuit de ziekte krijgt.” Het coronavirus stelt de Formule 1 voor een logistieke nachtmerrie. Veel teams reizen na de Grand Prix van Australië via Dubai naar Bahrein, maar dat laatste is niet langer mogelijk, net als sommige andere routes. Tost: “We hebben alle vluchten moeten veranderen omdat we niet langer via Singapore en Hong Kong mogen vliegen. Er komt enorm veel werk op ons af.”

De gevolgen voor de prestaties van AlphaTauri op het circuit zijn er momenteel nog niet, aldus Tost. “Tot op heden niet, want we hebben alles op tijd hier gekregen. We zullen zien hoe het tijdens de eerste races zal zijn, maar zoals het nu staat hebben we alles onder controle.”