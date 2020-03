Vietnam blijft hoop houden op debuutrace in 2020

De race zou eigenlijk op 5 april worden verreden, maar gaat op die datum zeker niet door. In verband met de coronapandemie ligt het F1-seizoen 2020 in ieder geval tot eind mei stil. De Vietnamese promotor houdt echter vast aan het feit dat de Grand Prix officieel slechts is uitgesteld en nog niet is afgelast.

De organisatie houdt er dan ook rekening mee dat Hanoi later dit jaar wel op de kalender staat. Samen met de lokale autoriteiten, de FIA en de Formule 1 wordt druk gezocht naar alternatieven, laat de promotor weten: “We werken keihard met alle relevante partijen om de beste manier te vinden waarop we het evenement veilig door kunnen laten gaan."

De mededeling van de organisatie lijkt ijdele hoop. De Formule 1-teams, FIA en Formula One Management hebben voor vandaag een vergadering belegd. Daar zal onder andere de kalender voor het huidige seizoen aan bod komt. Het lijkt er op dat de kalender teruggebracht zal worden van de huidige 22 races naar 17 tot 19 races. Australië, Vietnam en Spanje zouden in dat geval definitief afvallen. Voor de uitgestelde races in Bahrein en China wordt later in het jaar een plekje gezocht.

Ook de Grands Prix van Monaco en Nederland - allebei in mei - staan op de tocht, maar Zandvoort zou als permanent circuit makkelijker verplaatst kunnen worden, bijvoorbeeld naar augustus. Voor Monaco ligt dat lastiger.

Het Hanoi Street Circuit is klaar voor de eerste Formule 1-race: