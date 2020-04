GP van Frankrijk in gevaar na nieuwe maatregelen van overheid

Dankzij de uitbraak van het coronavirus zijn de eerste negen races inmiddels afgelast, de Franse GP op het circuit van Paul Ricard zou op zondag 28 juni als eerste race verreden worden. In een toespraak op maandagavond maakte de Franse president Emmanuel Marcon bekend dat de huidige maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan voorlopig van kracht blijven. De Franse regering stelde op 17 maart een lockdown in, deze is nu verlengd tot 11 mei. Macron maakte bovendien bekend dat publieksevenementen tot halverwege juli verboden blijven.

“Plaatsen waar mensen zich verzamelen – restaurants, cafés, hotels, bioscopen, theaters, concertzalen en musea – blijven allemaal gesloten”, verklaarde Macron. “Grote festivals en evenementen met veel publiek kunnen tot op zijn vroegst halverwege juli niet doorgaan. De nationale situatie zal vanaf halverwege mei iedere week geëvalueerd worden, dan kunnen we eventueel aanpassingen maken en helderheid geven. Onze grenzen met niet-Europese landen blijven ook tot nader orde gesloten.”

Deze nieuwe maatregelen maken het vrijwel zeker dat het Formule 1-seizoen niet gaat beginnen op Paul Ricard, zelfs achter gesloten deuren. Formule 1-bazen werken op dit moment aan verschillende scenario’s om het seizoen op gang te brengen, waarschijnlijk met een flink gewijzigde kalender. Sportief directeur Ross Brawn verklaarde vorige week dat een kalender met negentien races nog mogelijk is als het seizoen in juli kan beginnen. Ook verklaarde Brawn dat het seizoen op z’n laatst nog in oktober kan beginnen en acht races kan houden om tot een geldig wereldkampioenschap te komen.

Er is nog geen duidelijkheid over het al dan niet doorgaan van de Oostenrijkse Grand Prix, die een week na de GP van Frankrijk gehouden zou worden. De maatregelen in dat land zijn de afgelopen week versoepeld, maar grote evenementen zijn nog uit den boze. Eventueel zou het seizoen dan moeten beginnen op Silverstone, maar het coronavirus heeft ook Engeland in haar greep. Aan het eind van april zou er een beslissing genomen moeten worden over het al dan niet doorgaan van die race.

Dankzij de maatregelen van de Franse overheid gaat ook de Tour de France niet op de geplande data van start. Het grootste wielerevenement ter wereld zou in hetzelfde weekend als de Franse GP starten in het nabijgelegen Nice.

Met medewerking van Basile Davoine en Luke Smith