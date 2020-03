IndyCar schrapt eerste vier races van het nieuwe seizoen

De eerste actie op het circuit van St. Petersburg had vrijdag moeten beginnen. Dat leek ook gewoon door te gaan, al maakte de organisatie wel bekend dat het evenement zonder publiek plaats zou vinden. Vrijdagochtend kwam men in Amerika toch op andere gedachten en werd besloten de eerste races van het seizoen volledig uit het programma te halen.

IndyCar bevestigde het nieuws in een kort communiqué: “Na intensief overleg en communicatie met onze promotors, gezondheidsofficials en de stadsbesturen van de betreffende circuits over het COVID-19 virus hebben we moeten besluiten om alle evenementen van de IndyCar Series in april te annuleren. Dit begint met de Firestone Grand Prix van St. Petersburg, die van vandaag tot en met zondag zou beginnen, tot de IndyCar Challenge op het Circuit of the Americas in Austin, Texas die van 24 tot 26 april gehouden zou worden.”

Het statement vervolgde: “Hoewel we teleurgesteld zijn dat we de start van het IndyCar-seizoen moeten uitstellen en onze geweldige fans op de circuits van St. Petersburg, Birmingham, Long Beach en Austin moeten missen, is de veiligheid van de fans, deelnemers, personeel, partners en media altijd onze hoogste prioriteit. We zullen in contact blijven met de relevante experts en de lokale overheden terwijl we overwegen hoe we het seizoen gaan hervatten.”

Net voordat IndyCar het nieuws bekendmaakte, liet ook NASCAR doorschemeren dat het aanstaande raceweekend in Atlanta niet doorgaat.

IndyCar begint het seizoen nu in het tweede weekend van mei op Indianapolis. Dan wordt eerst de Grand Prix van Indianapolis verreden, gevolgd door de Indy 500 in het weekend van 22 tot 24 mei. Het betekent ook dat Rinus van Kalmthout voorlopig in de wachtkamer zit wat betreft zijn debuut op het hoogste niveau.