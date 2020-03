Organisatie GP van Bahrein legt kaartverkoop voorlopig stil

Dat heeft het Bahrein International Circuit donderdagavond in een statement laten weten. Mochten de omstandigheden het toelaten worden er op een later moment meer kaarten vrijgegeven, maar de organisatie stelt ook dat het toeschouwers terug zal betalen als het circuit om wat voor reden dan ook minder publiek kan ontvangen. Een vertegenwoordiger van het circuit wilde geen uitspraken doen over de hoeveelheid reeds verkochte kaarten. Het circuit staat voor een ‘veilig en spannend’ evenement en wil voorkomen dat het virus verder verspreid kan worden.

“In verband met de globale uitbraak van COVID-19 heeft het Bahrein International Circuit besloten dat het de tickets voor de Grand Prix in fases vrij zal geven om te zorgen dat er passende maatregelen kunnen worden genomen”, zo schrijft men in de verklaring. “Terwijl de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen staat het Bahrain International Circuit in nauw contact met de FOM en de gezondheidsautoriteiten van het Koninkrijk Bahrein om de situatie in de gaten te houden. We zullen tickets vrijgeven of juist terugbetalen, afhankelijk van de omstandigheden en de adviezen die wij ontvangen.”

Het circuit neem ook extra maatregelen voor de race, die op 5 april moet worden gehouden: “We hebben een aantal voorzorgsmaatregelen genomen om de veiligheid van alle toeschouwers, teams en de werknemers van het circuit te garanderen voor de Grand Prix. Hierbij hoort ook dat we bij de ingang controles doen, gespecialiseerde medische faciliteiten, uitgebreide sanitaire voorzieningen, aanvullende stations om handen te wassen en informatiepunten voor fans hebben. Daarnaast stellen we speciale protocols vast om in te kunnen spelen op verdachte gevallen van het coronavirus.”

Er staat al enkele weken een vraagteken achter de race, ook al omdat het land restricties heeft ingesteld voor reizigers uit verschillende landen, waaronder Japan en Italië. Daarnaast heeft men restricties ingesteld op vluchten van en naar Dubai, een populair knooppunt voor F1-reizigers die van en naar Melbourne reizen.