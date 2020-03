Officieel: Formule E twee maanden stilgelegd

Motorsport.com wist woensdag al te melden dat de Formule E het seizoen twee maanden stil wilde leggen, nadat de World Health Organisation (WHO) de uitbraak van het coronavirus uitriep tot een pandemie.

Een formele aankondiging werd niet eerder dan maandag verwacht, maar na het afgelasten van de Grand Prix Formule 1 van Australië is een en ander in een stroomversnelling geraakt. “Het besluit om tijdelijk de races in drukbevolkte steden te bevriezen dat we met de betreffende lokale autoriteiten hebben genomen, is het meest verantwoordelijke dat we met het oog op de verspreiding van het coronavirus kunnen doen”, laat de organisatie in een schriftelijke verklaring weten: “Het welzijn van onze medewerkers, het publiek en het voltallige personeel van de teams heeft onze prioriteit.”

Welke Formule E-races gaan niet door?

De Formule E heeft een ‘vlaggensysteem’ geïntroduceerd om te bepalen of en wanneer een race kan doorgaan. De races die in maart en april op de kalender staan, zijn gemarkeerd met een ‘rode vlag’, wat betekent dat ze zijn afgelast. Het gaat dan om de races in Sanya (21 maart), Rome (4 april) en Parijs (18 april). De maand mei krijgt voorlopig een ‘gele vlag’: eventueel zou er dan geracet kunnen worden, maar de race op 3 mei in Seoul gaat niet door en dat zelfde geldt voor de race op 6 juni in Jakarta.

Formule E-races in juni en juli (behalve Jakarta) hebben voorlopig een ‘groene vlag’ en dus lijkt het er op dat Berlijn (21 juni), New York (11 juli) en Londen (25 en 26 juli) gewoon door kunnen gaan.

De stap is interessant omdat de Formule E net als de Formule 1 een officieel gesanctioneerd wereldkampioenschap van de FIA is en het dus iets zou kunnen zeggen over de nabije toekomst van het F1-kampioenschap.

