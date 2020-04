Formule E stelt introductie Gen2 EVO uit tot 2021-2022

De tweede generatie Formule E-auto’s werd voorafgaand aan het seizoen 2018-2019 geïntroduceerd en de planning was om de bodykit na twee seizoenen een update te geven. Dat zou dus voorafgaand aan het seizoen 2020-2021 gaan gebeuren, maar de Formule E, de FIA en de teams hebben unaniem ingestemd met het uitstellen van de nieuwe bodykit, de Gen2 EVO. Dat gebeurde tijdens een door het World Motor Sport Council opgezette digitale stemronde. De nieuwe bodykit wordt nu voor de start van het seizoen 2021-2022 in gebruik genomen.

Tijdens de e-vote werd ook bepaald dat fabrikanten de componenten van hun aandrijflijn als gevolg van de verlengde homologatieperiode slechts één keer mogen aanpassen gedurende de komende twee seizoenen. Teams kunnen er hierdoor voor kiezen om voor het seizoen 2020-2021 een nieuwe aandrijflijn te introduceren die twee jaar gebruikt wordt, of ze gebruiken volgend seizoen hun huidige aandrijflijn om daarna de nieuwe voor één seizoen te homologeren. Met de ingrepen worden de ontwikkelingskosten van de auto’s voor de komende twee seizoenen gehalveerd, zo blijkt uit de verklaring van de Formule E.

FIA-president Jean Todt schaarde zich achter de keuze om de introductie van de Gen2 Evo met een jaar uit te stellen. “In deze lastige tijden is het aanpassen van de kostenstructuren in de autosport een prioriteit om diens duurzaamheid te garanderen. Ik moedig de door het World Motor Sport Council goedgekeurde besluiten aan, want deze zijn in lijn met de discussies die momenteel gaande zijn bij andere FIA-disciplines.”

Formule E-oprichter en voorzitter Alejandro Agag voegde daaraan toe: “Tijdens deze uitdagende tijd hebben we een flexibele aanpak gekozen. Niet alleen met het snelle en verstandige besluit om het seizoen voorlopig stil te leggen, maar nu door kostenmaatregelen te implementeren om de ontwikkelingskosten voor de teams te verlagen. We hebben naar feedback van de teams en fabrikanten geluisterd en nauw met de FIA gewerkt om de lancering van de Gen2 EVO uit te stellen en de teams te beperkten tot één homologatie in de komende twee jaren. Hierdoor hebben we de verwachte ontwikkelingskosten gehalveerd. Dit was een noodzakelijke stap om de kosten in te perken, gezien de gezondheidscrisis en het economische klimaat.”

De Gen2 EVO vanuit alle hoeken: