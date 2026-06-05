Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

F1-update: Max Verstappen positief verrast door Red Bull in Monaco, wat maakt Ferrari zo sterk?

Formule 1
GP van Monaco
F1-update: Max Verstappen positief verrast door Red Bull in Monaco, wat maakt Ferrari zo sterk?

Waarom McLaren boete van FIA kreeg na VT2 in Monaco

Formule 1
GP van Monaco
Waarom McLaren boete van FIA kreeg na VT2 in Monaco

Bagnaia kraakt nieuw asfalt: "Hoop dat er niets gebeurt bij de start"

MotoGP
GP van Hongarije
Bagnaia kraakt nieuw asfalt: "Hoop dat er niets gebeurt bij de start"

Vasseur remt Ferrari-hype af: "Het is nog een lange weg naar de race"

Formule 1
GP van Monaco
Vasseur remt Ferrari-hype af: "Het is nog een lange weg naar de race"

Max Verstappen positief na vrijdag in Monaco: "We voelden ons vrij goed"

Formule 1
GP van Monaco
Max Verstappen positief na vrijdag in Monaco: "We voelden ons vrij goed"

Piastri slaat alarm na moeizame vrijdag: "Een seconde tekort"

Formule 1
GP van Monaco
Piastri slaat alarm na moeizame vrijdag: "Een seconde tekort"

Hadjar na crash: "Vertrouwen terug, nu Mercedes aanvallen"

Formule 1
GP van Monaco
Hadjar na crash: "Vertrouwen terug, nu Mercedes aanvallen"

Russell: "Ferrari is duidelijk het te kloppen team in Monaco"

Formule 1
GP van Monaco
Russell: "Ferrari is duidelijk het te kloppen team in Monaco"
Formule 1 GP van Monaco

Pérez herwint vertrouwen na Red Bull-periode: "Snelheid was er altijd"

Sergio Pérez zegt dat zijn Formule 1-terugkeer hem opnieuw heeft overtuigd van zijn niveau, nadat zijn laatste maanden bij Red Bull zijn vertrouwen hadden aangetast.

Laurens Stade Filip Cleeren
Gepubliceerd:
Sergio Perez, Cadillac Racing

Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

In een interview met The Race had Sergio Pérez aangegeven dat hij twijfels had over zijn Formule 1-terugkeer, maar dat hij er sinds zijn terugkeer weer van overtuigd is dat hij een van de beste coureurs is.

De Cadillac-coureur heeft teamgenoot Valtteri Bottas al meermaals verslagen in de kwalificaties en lijkt daar ook de overhand te hebben. Toch speelden er wel degelijk twijfels bij Pérez, zo geeft hij aan in gesprek met onder meer Motorsport.com

"Als je naar mijn laatste zes maanden bij Red Bull kijkt, zou je natuurlijk niet denken dat ik een van de besten ben", erkent Pérez, die toen worstelde en zijn contract voor 2025 en 2026 op het laatste moment verscheurd zag worden.

Lees ook:

"Maar als je de omstandigheden begrijpt waarin ik me op dat moment bevond, en als mensen die prestaties begrijpen zien welk niveau ik samen met mijn team laat zien, dan besef je dat ik een van de besten ben", stelt hij. "Uiteindelijk heb je de juiste omstandigheden nodig om je talent te kunnen laten zien."

"In dat opzicht ben ik erg blij dat ik ben teruggekeerd en het aan mezelf heb bewezen. Uiteindelijk ben ik als coureur bij mezelf teruggekomen. Je wil dat vertrouwen in jezelf hebben."

Omstandigheden spelen mee

Dat vertrouwen moest Pérez wel langzaam opbouwen. Gevraagd of er een specifiek moment is geweest dat hij voelde dat hij weer een van de beste was, wijst Pérez naar de test met een oudere Ferrari F1-bolide. 

"Wanneer je terugkijkt, doet het iets met je vertrouwen als je begint te worstelen", legt Pérez uit. "De manier waarop ik in mijn laatste periode bij Red Bull worstelde, tast je vertrouwen aan. Toen ik in de Ferrari stapte en binnen tien ronden al op snelheid was, terwijl ik lange tijd niets had gereden, moest het wel aan de omstandigheden hebben gelegen waarin ik me bevond."

Pérez stelt dat de omstandigheden veel invloed hebben op het gevoel.

Pérez stelt dat de omstandigheden veel invloed hebben op het gevoel.

Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Het prestatieniveau dat ik de afgelopen drie of vier races heb kunnen laten zien, zowel in de kwalificatie als qua racetempo, geeft me het gevoel dat de snelheid er altijd is geweest", voegt de Mexicaan toe. "Er zijn als coureur veel omstandigheden waar je geen controle over hebt wanneer je met zoveel verschillende factoren worstelt."

"Het geeft een enorme vertrouwensboost en is een goed voorbeeld voor veel coureurs die hetzelfde doormaken. Het kan je het gevoel geven dat jij misschien het probleem bent en dat je niet meer zo goed bent als vroeger. Maar het draait allemaal om de omstandigheden om je heen."

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

F1-update: Max Verstappen positief verrast door Red Bull in Monaco, wat maakt Ferrari zo sterk?

Formule 1
GP van Monaco
F1-update: Max Verstappen positief verrast door Red Bull in Monaco, wat maakt Ferrari zo sterk?

Waarom McLaren boete van FIA kreeg na VT2 in Monaco

Formule 1
GP van Monaco
Waarom McLaren boete van FIA kreeg na VT2 in Monaco

Bagnaia kraakt nieuw asfalt: "Hoop dat er niets gebeurt bij de start"

MotoGP
GP van Hongarije
Bagnaia kraakt nieuw asfalt: "Hoop dat er niets gebeurt bij de start"

Vasseur remt Ferrari-hype af: "Het is nog een lange weg naar de race"

Formule 1
GP van Monaco
Vasseur remt Ferrari-hype af: "Het is nog een lange weg naar de race"
Vorig artikel Leclerc: Monaco hét circuit om op Ferrari in te zetten
Volgend artikel "Les geleerd" – De echte reden dat Max Verstappen kritisch was op Red Bull in Canada

Beste reacties
Meer van
Laurens Stade

Max Verstappen positief na vrijdag in Monaco: "We voelden ons vrij goed"

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
Max Verstappen positief na vrijdag in Monaco: "We voelden ons vrij goed"

Russell: "Ferrari is duidelijk het te kloppen team in Monaco"

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
Russell: "Ferrari is duidelijk het te kloppen team in Monaco"

Achter de schermen bij Peugeot: zo bereidt een team zich voor op de 24 uur van Le Mans

Uitgelicht
WEC
Uitgelicht
WEC
Achter de schermen bij Peugeot: zo bereidt een team zich voor op de 24 uur van Le Mans
Meer van
Sergio Pérez

Cadillac F1 begint Europees hoofdstuk met debuut in Monaco

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
Cadillac F1 begint Europees hoofdstuk met debuut in Monaco

F1-coureurs lovend over Max Verstappen op Nürburgring: "Fantastisch"

Formule 1
Formule 1
GP van Canada
F1-coureurs lovend over Max Verstappen op Nürburgring: "Fantastisch"

Bijzondere straf Bottas in Miami legt groeipijnen Cadillac F1 bloot

Formule 1
Formule 1
GP van Miami
Bijzondere straf Bottas in Miami legt groeipijnen Cadillac F1 bloot
Meer van
Cadillac-Ferrari

Bottas reageert op geruchten over F1-toekomst bij Cadillac

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
Bottas reageert op geruchten over F1-toekomst bij Cadillac

Cadillac ontkent geruchten over vroegtijdig vertrek Bottas

Formule 1
Formule 1
GP van Canada
Cadillac ontkent geruchten over vroegtijdig vertrek Bottas

Cadillac F1 opgewekt en met verse updates op weg naar Montreal

Formule 1
Formule 1
GP van Canada
Cadillac F1 opgewekt en met verse updates op weg naar Montreal

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Monaco brengt oude uitdaging terug: zo beperken F1-coureurs turbolag

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Monaco
Door Jake Boxall-Legge
Monaco brengt oude uitdaging terug: zo beperken F1-coureurs turbolag

Ja, de Monaco GP is duur en saai, maar als F1-fan moet je er een keer geweest zijn

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Monaco
Door Mike Mulder
Ja, de Monaco GP is duur en saai, maar als F1-fan moet je er een keer geweest zijn

F1 terug in Europa: tien feiten over de Grand Prix van Monaco

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Monaco
Door Mike Mulder
F1 terug in Europa: tien feiten over de Grand Prix van Monaco

De uitloopronde: De kracht van een wereldwijd netwerk

Uitgelicht
Algemeen
Uitgelicht
Algemeen
Door Erwin Jaeggi
De uitloopronde: De kracht van een wereldwijd netwerk
Bekijk meer