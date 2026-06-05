In een interview met The Race had Sergio Pérez aangegeven dat hij twijfels had over zijn Formule 1-terugkeer, maar dat hij er sinds zijn terugkeer weer van overtuigd is dat hij een van de beste coureurs is.

De Cadillac-coureur heeft teamgenoot Valtteri Bottas al meermaals verslagen in de kwalificaties en lijkt daar ook de overhand te hebben. Toch speelden er wel degelijk twijfels bij Pérez, zo geeft hij aan in gesprek met onder meer Motorsport.com.

"Als je naar mijn laatste zes maanden bij Red Bull kijkt, zou je natuurlijk niet denken dat ik een van de besten ben", erkent Pérez, die toen worstelde en zijn contract voor 2025 en 2026 op het laatste moment verscheurd zag worden.

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"Maar als je de omstandigheden begrijpt waarin ik me op dat moment bevond, en als mensen die prestaties begrijpen zien welk niveau ik samen met mijn team laat zien, dan besef je dat ik een van de besten ben", stelt hij. "Uiteindelijk heb je de juiste omstandigheden nodig om je talent te kunnen laten zien."

"In dat opzicht ben ik erg blij dat ik ben teruggekeerd en het aan mezelf heb bewezen. Uiteindelijk ben ik als coureur bij mezelf teruggekomen. Je wil dat vertrouwen in jezelf hebben."

Omstandigheden spelen mee

Dat vertrouwen moest Pérez wel langzaam opbouwen. Gevraagd of er een specifiek moment is geweest dat hij voelde dat hij weer een van de beste was, wijst Pérez naar de test met een oudere Ferrari F1-bolide.

"Wanneer je terugkijkt, doet het iets met je vertrouwen als je begint te worstelen", legt Pérez uit. "De manier waarop ik in mijn laatste periode bij Red Bull worstelde, tast je vertrouwen aan. Toen ik in de Ferrari stapte en binnen tien ronden al op snelheid was, terwijl ik lange tijd niets had gereden, moest het wel aan de omstandigheden hebben gelegen waarin ik me bevond."

Pérez stelt dat de omstandigheden veel invloed hebben op het gevoel. Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Het prestatieniveau dat ik de afgelopen drie of vier races heb kunnen laten zien, zowel in de kwalificatie als qua racetempo, geeft me het gevoel dat de snelheid er altijd is geweest", voegt de Mexicaan toe. "Er zijn als coureur veel omstandigheden waar je geen controle over hebt wanneer je met zoveel verschillende factoren worstelt."

"Het geeft een enorme vertrouwensboost en is een goed voorbeeld voor veel coureurs die hetzelfde doormaken. Het kan je het gevoel geven dat jij misschien het probleem bent en dat je niet meer zo goed bent als vroeger. Maar het draait allemaal om de omstandigheden om je heen."