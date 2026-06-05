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Kwalificatie F1 Monaco 2026: Hoe laat, zenders en live kijken

Hoe laat vindt de kwalificatie voor de F1 GP van Monaco 2026 plaats en waar kun je live kijken? In dit overzicht vind je alle zenders en starttijden in Nederlandse tijd.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images

Belangrijkste info in één oogopslag

  • Kwalificatie: 16.00 uur (Nederlandse tijd)
  • Datum: zaterdag 23 mei 2026
  • Circuit: Circuit de Monaco
  • Zender: Viaplay en F1 TV Pro

Inhalen is bijzonder lastig op het Circuit de Monaco en dus belooft de zaterdag van de Formule 1 Grand Prix van Monaco 2026 van groot belang te worden. Dan staat namelijk de kwalificatie in het prinsdom op het programma. Wie met pole-position aan de haal gaat, maakt automatisch een goede kans op de zege in het prinsdom. Hoe laat je kunt inschakelen voor de kwalificatie in Monaco, lees je in dit overzicht.

Hoe laat begint de kwalificatie voor F1 Monaco 2026?

  • Datum: zaterdag 6 juni 2026
  • Starttijd: 16.00 uur (Nederlandse tijd)
  • Duur: tot circa 17.00 uur
  • Zender: Viaplay en F1 TV Pro

Op zaterdag 6 juni 2026 wordt de kwalificatie voor de F1 GP van Monaco verreden. Deze belangrijke sessie begint om 16.00 uur en zonder oponthoud door rode vlaggen is om ongeveer 17.00 uur duidelijk wie vanaf pole-position mag vertrekken.

Viaplay zendt de F1-kwalificatie live uit met commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. De studio-uitzending begint om 15.30 uur met een voorbeschouwing, waarin Giedo van der Garde en Mike Hezemans aanschuiven als analisten. Chiel van Koldenhoven is samen met Christijan Albers op locatie voor het laatste nieuws en interviews, met David Coulthard als internationale expert. De kwalificatie is ook te zien via F1 TV Pro.

F1 tijdschema Monaco 2026 (Nederlandse tijden)

Hieronder vind je het volledige tijdschema voor de F1 GP van Monaco 2026, inclusief alle starttijden in Nederlandse tijd.

Datum Sessie Tijd (CEST)
Vrijdag 5 juni Eerste vrije training 13.30u - 14.30u
Vrijdag 5 juni Tweede vrije training 17.00u - 18.00u
Zaterdag 6 juni Derde vrije training 12.30u - 13.30u
Zaterdag 6 juni Kwalificatie 16.00u - 17.00u
Zondag 7 juni Grand Prix van Monaco 15.00u

Waar kijk je F1 Monaco 2026 live in Nederland?

De Formule 1 is in Nederland via twee platforms te volgen: Viaplay en F1 TV Pro. Beide streamingdiensten hebben de rechten om het volledige weekend live uit te zenden, vanaf de eerste vrije training op vrijdag tot en met de race op zondag.

Viaplay

  • Live-uitzendingen van alle sessies
  • Commentaar en studioanalyses in het Nederlands
  • Beschikbaar via app, web en Viaplay TV+

Profiteer van actuele aanbiedingen op Viaplay-abonnementen!

Aanbieder

TV-kanaal

Wat kost het?

Viaplay

Viaplay-app

Actuele prijzen en acties

Odido

Kanaal 13

Actuele prijzen en acties

Ziggo

Kanaal 13

Actuele prijzen en acties

Delta

Kanaal 22

Actuele prijzen en acties

KPN

Viaplay-app

Actuele prijzen en acties

F1 TV Pro

  • Live streaming met extra’s als driver tracker, pitlane feed en meertalig commentaar
  • Directe toegang tot herhalingen en analyses

Kijk de GP van Monaco live met F1 TV Pro!

Veelgestelde vragen over de F1 GP van Monaco 2026

Hoe laat is de kwalificatie voor de F1 GP van Monaco?

De kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Monaco wordt op zaterdag 23 mei 2026 verreden en begint om 16.00 uur Nederlandse tijd.

Is er een F1-sprintrace in Monaco?

Nee, de Formule 1 organiseert geen korte zaterdagse race in Monaco.

Is de kwalificatie in Monaco gratis te zien?

Nee, de kwalificatie voor de F1 GP van Monaco wordt in Nederland niet live uitgezonden op een open kanaal. Je hebt dus een abonnement nodig op Viaplay, Viaplay TV+ of F1 TV Pro.

Wel wordt er zaterdagavond vanaf 20.30 uur een integrale herhaling getoond van de kwalificatie op het open tv-kanaal Viaplay TV.

Wat maakt het Circuit de Monaco bijzonder?

Het Circuit de Monaco is het kortste en een van de smalste circuits op de Formule 1-kalender. Dat maakt het bijzonder moeilijk om in te halen op het stratencircuit in het prinsdom, waar races vaak in de kwalificatie en bij de start van de race worden beslist.

Tip: Blijf op de hoogte

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