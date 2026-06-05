Leclerc: Monaco hét circuit om op Ferrari in te zetten
Charles Leclerc denkt dat Monaco het perfecte circuit is voor Ferrari om uit te blinken, maar meent na de dominante start van Mercedes dat het Duitse team dit weekend nog altijd in het voordeel is.
Foto: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Mercedes heeft dit jaar alle vijf de Grands Prix gewonnen en heeft daardoor een voorsprong van 72 punten op Ferrari, dat tweede staat en op zijn beurt een stap voor ligt op McLaren op de derde plaats.
Toch wacht Mercedes dit weekend mogelijk de zwaarste uitdaging tot nu toe. Hoewel het team een voordeel heeft op het gebied van motorvermogen, is Ferrari juist sterk in langzame bochten.
Daarom wordt algemeen aangenomen dat de karakteristieken van het krappe stratencircuit van Monaco in het voordeel van de Scuderia zullen werken. Leclerc wil echter niet op de zaken vooruitlopen voor zijn thuisrace.
"Nee", antwoordde hij op de vraag of hij het ermee eens is dat Ferrari als favoriet wordt gezien. "Ik denk dat we er beter voor staan. Als er één circuit is waarop ik op ons zou inzetten, dan is het waarschijnlijk Monaco."
"Maar ik denk nog steeds dat Mercedes sinds het begin van het jaar een aanzienlijk voordeel heeft gehad. Daarom verwacht ik dat zij heel, heel sterk zullen zijn. Ik denk dat McLaren ook heel sterk zal zijn. En ik denk dat Red Bull heel sterk zal zijn."
"Het klopt wel dat we op de andere circuits tot nu toe behoorlijk wat moeite hadden op de rechte stukken. Dat zou hier minder een probleem moeten zijn, en op het gebied van chassis en aerodynamica hebben we een goed en sterk pakket."
"Dus ik denk dat het ons kan helpen. Maar ik verwacht dat Mercedes nog altijd het te kloppen team blijft."
Norris ziet Ferrari als favoriet
Een van de mensen die Ferrari als favoriet heeft bestempeld, is McLaren-coureur Lando Norris. Hij stelde na de vorige race in Canada dat "hun prestaties in langzame bochten veel beter zijn".
De regerend wereldkampioen blijft desondanks optimistisch voor dit weekend, nadat hij vorig jaar de Grand Prix van Monaco won. Wel voegde hij eraan toe dat McLaren voorlopig derde in de pikorde zou moeten blijven.
"Onze aanloop naar dit weekend was vorig jaar waarschijnlijk iets beter dan dit jaar", zei Norris, die in Montreal uitviel met een versnellingsbakprobleem.
"Misschien zitten we dus niet helemaal op het niveau van vorig seizoen. Maar ik denk dat we optimistisch zijn. We willen nog steeds aan het weekend beginnen met de hoop om pole-position te pakken en te winnen. Dat zijn nog altijd de doelen die we onszelf willen stellen.
"Ferrari en Mercedes zijn natuurlijk erg sterk geweest, en Mercedes nog meer. We willen dus niet op de zaken vooruitlopen en ook niet te optimistisch zijn.
"Maar tegelijkertijd willen we op dit moment aan raceweekenden beginnen met het geloof dat het mogelijk is. Ik denk dat we onszelf de kans hebben gegeven om dat te doen, en voorlopig willen we die houding vasthouden."
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