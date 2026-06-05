"Les geleerd" – De echte reden dat Max Verstappen kritisch was op Red Bull in Canada

Na de Formule 1-kwalificatie in Montreal baarde Max Verstappen enig opzien door publiekelijk te verkondigen dat Red Bull Racing niet naar zijn set-up feedback had geluisterd. De viervoudig wereldkampioen vertelde dat hij uiteindelijk overstag is gegaan, ook om aan het team te laten zien dat de voorgestelde richting niet zou werken.

“Ik heb het al zo vaak aangegeven, maar weet je, soms moet je het dan maar gewoon laten voelen dat het niet werkt”, zei Verstappen in Canada. Teambaas Laurent Mekies verduidelijkte dat dergelijke 'ik zei het toch'-spelletjes juist bij het team horen en in zekere zin zelfs nodig zijn om verder te komen.

Voorafgaand aan het raceweekend in Monaco laat Verstappen weten dat er over de gang van zaken is gesproken en dat er een les is geleerd voor de aankomende raceweekenden. "Daar hebben we het de hele tijd over. Maar dat is altijd zo. We proberen altijd het optimale te zoeken of in ieder geval vooruitgang te boeken", zei Verstappen tijdens zijn Nederlandse mediasessie in het prinsdom.

"Nu denk ik alleen dat dat geen vooruitgang was. Maar dat is dan ook goed geanalyseerd, en dat was denk ik ook wel duidelijk. Maar ja, het is hopelijk gewoon een les voor de komende wedstrijden dat we dan wel de juiste kant opgaan."

Dat Verstappen het publiekelijk benoemde, diende ook nog een ander doel: Red Bull scherp houden om operationeel geen steken te laten vallen. "Ik probeer gewoon altijd iedereen scherp te houden, sowieso. Ik was gewoon niet blij in die kwalificatie omdat het gewoon niet heel lekker liep. Vandaar was dat mijn mening."

Gevraagd of de geleerde les is dat Red Bull in de aankomende raceweekenden weer meer op Verstappens feedback afgaat, verduidelijkt de Nederlander dat dit normaliter ook wel gebeurt. "Ze luisteren op zich heel goed naar wat ik te zeggen heb. Alleen dat was gewoon even een momentje waar ik duidelijk moest zijn dat het niet de juiste kant was."

Eerste overwinning van 2026 nog ver weg voor Red Bull

In Montreal sprak Verstappen zich ook alvast uit over de Grand Prix van Monaco door te laten weten dat hij voor die race 'een nieuwe rug moet bestellen', aangezien de RB22 zwak is over hobbels en kerbstones. In de afgelopen weken is er in dat opzicht weinig veranderd, vertelt Verstappen in het prinsdom, waardoor hij nog altijd een uitdagend raceweekend verwacht en niet per se op een tweede podiumplek op rij rekent.

Motorleverancier Ford heeft laten weten dat de eerste podiumnotering van het jaar naar meer smaakt en dat het dit jaar nog een overwinning hoopt te behalen, maar volgens Verstappen is dat momenteel nog niet reëel. "Voor een zege moet er nog wel wat gebeuren. Je kunt het wel roepen, maar je moet gewoon bij de feiten blijven. We zijn nog te langzaam om te kunnen winnen. Dat zal hier denk ik ook zo zijn."

Voor Monaco deelt Verstappen de voorspelling van McLaren dat Ferrari het raceweekend als favoriet ingaat. "Als je kijkt naar de laatste paar wedstrijden, Ferrari is extreem sterk in de langzame bochten. Dus die zullen hier heel goed zijn, denk ik. Dat is mijn gevoel. Hier moet je goed zijn in de langzame bochten, maar je moet ook goed zijn over de kerbs, de hobbels, drivability. Dat zijn nou net de dingen... Langzame bochten zijn wel oké, maar die andere dingen zijn nu net de dingen waar wij denk ik nog niet helemaal optimaal zijn."

Verstappen verwacht afsluitend dat de nieuwe auto’s weinig verschil maken in Monaco. Het zicht vanuit de cockpit zal voor de coureurs iets beter worden, maar inhaalacties verwacht hij nog altijd niet. "De auto's zijn wat kleiner, dus je kunt de banden wat meer zien. Maar aan de andere kant, de drivability is weer wat lastiger dan vorig jaar, dus ja, het zal denk ik niet heel veel uitmaken. En de auto’s zijn nog steeds te groot. In de Formule 2 kun je ook niet inhalen. In de Formule 3 kun je ook niet inhalen. In een Porsche Supercup-auto kun je ook niet inhalen."

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