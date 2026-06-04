Isack Hadjar is tevreden over de lastigste onderdelen van zijn seizoen bij Red Bull, maar weet ook precies waar hij nog terrein verliest. Aan de vooravond van het Grand Prix-weekend in Monaco gaf de Fransman een opvallend eerlijke beoordeling van zijn prestaties naast teamgenoot Max Verstappen.

Gevraagd naar zijn seizoen tot dusver, wees Hadjar op het contrast tussen zijn snelheid en de fouten die hij onderweg heeft gemaakt. "De moeilijke dingen heb ik goed gedaan, namelijk dicht bij Max zitten", stelde hij. "De makkelijke dingen, de eenvoudige fouten, die heb ik gemaakt."

De 21-jarige coureur ziet dat echter niet als reden tot zorg. Volgens Hadjar hoort dat leerproces bij deze fase van zijn carrière. "Idealiter herhaal je die fouten niet", zei hij lachend. "Maar ik lig er niet wakker van. Ik ben jong, het is mijn tweede jaar. Ik maak de fouten nu. Wanneer ik een auto heb waarmee ik wereldkampioen kan worden, maak ik die fouten niet meer."

Voor Hadjar ligt de focus momenteel vooral op zijn eigen ontwikkeling. Daarbij gebruikt hij Verstappen als referentiepunt. "Ik kan mezelf vergelijken met de beste coureur op de grid. Daar richt ik me op dit moment op."

Dat betekent niet dat er sprake is van een volledig gelijkwaardige relatie binnen het team. "Hij vraagt mij zeker niet om advies", lacht Hadjar. Toch omschrijft hij de Nederlander als bijzonder behulpzaam. "Maar wanneer ik hem om advies vraag, dan antwoordt hij. Hij is heel open en erg vriendelijk. Hij houdt niets achter, omdat hij weet hoe sterk hij is."

Komend weekend wacht Monaco, een circuit dat volgens Hadjar meer mentale energie vraagt dan vrijwel elke andere baan op de kalender. "Het is absoluut een mentaal vermoeiend weekend", legde hij uit. "Je hebt al je concentratie en mentale capaciteit nodig. Je kunt het je niet veroorloven om die energie ergens anders aan te besteden."

"Wanneer ik Max om advies vraag, dan antwoordt hij. Hij is heel open en erg vriendelijk. Hij houdt niets achter, omdat hij weet hoe sterk hij is." Foto door: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Hoewel de druk toeneemt nu hij over competitiever materiaal beschikt, verandert dat volgens hem weinig aan de opdracht. "Met een goede auto weet je dat je waarschijnlijk Q3 haalt zonder een ronde van de goden te rijden. Maar zodra je in Q3 staat, wil je nog steeds het maximale resultaat. Of je nu een slechte auto hebt of een hele goede, je moet leveren."

Een belangrijk thema in Monaco blijft het verkeer tijdens de kwalificatie. Vooral Q1 kan volgens Hadjar chaotisch verlopen, maar hij ziet de eerste sessie vooral als een oefening in overleven. "Q1 is meer een overlevingsspel dan een zoektocht naar perfectie", zei hij. "Pas vanaf Q2 begin je echt aan het opbouwen van de snelheid."

Opvallend genoeg verwacht Hadjar dat de kans op hinder juist kleiner is dan op sommige traditionele circuits. Volgens hem zijn coureurs zich in Monaco veel bewuster van de gevolgen van een fout. "Vorig jaar verliep het eigenlijk heel schoon. Iedereen weet hoe uitdagend het is en iedereen wil een ronde neerzetten. Daardoor zijn we extra voorzichtig."

Ter vergelijking noemt hij Barcelona, waar volgens hem juist vaker problemen ontstaan. "Omdat het daar opener is en makkelijker lijkt, gebeuren de fouten juist daar. In Monaco is iedereen extreem voorzichtig. Het verloopt vaak beter dan je verwacht."