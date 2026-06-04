Max Verstappen over kritiek op Monaco: "Vroeger schreeuwden mensen thuis, nu online"
Max Verstappen stelt dat de kritiek op het gebrek aan inhaalacties in Monaco allesbehalve nieuw is. Volgens de viervoudig wereldkampioen zijn de klachten alleen zichtbaarder geworden door sociale media.
Foto: Clive Mason / Getty Images
Monaco krijgt al jaren veel commentaar vanwege het gebrek aan inhaalacties en de beperkte spanning tijdens de race. Toch vindt Max Verstappen dat de kritiek op het iconische stratencircuit niet wezenlijk anders is dan vroeger. Volgens de Red Bull F1-coureur is vooral de manier waarop mensen hun mening uiten veranderd.
Tijdens de mediadag voorafgaand aan de Grand Prix van Monaco kreeg Verstappen de vraag of de kritiek op het evenement inmiddels niet buitensporig is geworden. Hoewel het prinsdom nog altijd geldt als een van de meest uitdagende circuits voor coureurs, klinkt er steeds vaker gemor over het gebrek aan spektakel op zondag.
Verstappen ziet echter weinig verschil met het verleden. "Ik denk dat het altijd hetzelfde is geweest", reageerde de Nederlander. "Alleen had je vijftien jaar geleden geen sociale media. Nu kan iedereen met een telefoon of laptop online klagen. Vroeger konden mensen hun frustratie alleen thuis of bij een familielid kwijt." Volgens Verstappen lijkt het daardoor alsof de kritiek groter is geworden, terwijl die in werkelijkheid vooral zichtbaarder is. "Waar mensen vroeger thuis zaten te schreeuwen, schrijven er nu gewoon meer mensen over [op internet]."
Op sportief vlak houdt Verstappen nog een slag om de arm voor dit weekend. Hoewel de RB22 de laatste races competitiever is geworden, ziet hij nog altijd zwakke punten die op het hobbelige stratencircuit van Monaco extra zichtbaar kunnen worden. "Realistisch gezien zijn we in langzame bochten best oké, maar hier moet je ook goed zijn op de kerbstones en hobbels. Dat is juist een gebied waar we niet uitblinken", legde Verstappen uit. "We zullen moeten afwachten hoe dat zich gedurende het weekend ontwikkelt."
Verstappen heeft zich dit seizoen herhaaldelijk kritisch uitgelaten over de nieuwe generatie Formule 1-auto's. Gevraagd of we in Monaco misschien het beste van deze auto's zullen zien, antwoordde hij: "De auto is waarschijnlijk iets wendbaarder in de langzame bochten. Maar dat gaat samen met de drivability, en daarin vind ik dat deze auto's een stap terug hebben gezet ten opzichte van vorig jaar. Dus we zullen zien."
Zijn eerste herinnering aan Monaco is overigens niet bepaald positief. Lachend zei hij: "Mijn eerste herinnering is waarschijnlijk dat ik met de voorkant van de auto tegen de vangrail knalde. Dat is niet echt een geweldige herinnering!"
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