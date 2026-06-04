De Formule 1 begint dit weekend in Monaco aan het Europese deel van het seizoen 2026. De race in het prinsdom vormt de zesde ronde van het kampioenschap en de eerste van tien opeenvolgende Grands Prix op Europese bodem.

Traditioneel is dit de fase van het jaar waarin het seizoen echt vorm krijgt en waarin titelkansen kunnen worden gemaakt of gebroken. Dit zijn vijf zaken waar onze verslaggevers tijdens het weekend in Monte Carlo op gaan letten.

Is Ferrari echt de favoriet in Monaco?

- Ronald Vording

Direct na de teleurstellende Grand Prix van Canada wees Lando Norris Ferrari aan als favoriet voor Monaco. Niet veel later kreeg de regerend wereldkampioen bijval van McLaren-teambaas Andrea Stella.

"Wanneer we de GPS-data vergelijken, zien we dat Ferrari absoluut een competitief chassis heeft in de bochten, vooral in de eerste sector", zei Stella. "Dat is niet alleen een sector met langzame bochten, maar ook een sector met veel kerbstones. Dat zijn eigenschappen die doorgaans worden beloond op een circuit als Monaco."

McLaren heeft een punt. De data laten zien dat Ferrari bijzonder sterk is in langzame bochten, terwijl het vermogen om agressief over de kerbs te rijden al jaren een van de sterke punten van de Scuderia is. Bovendien verwacht Ferrari dat het vermogensnadeel ten opzichte van de Mercedes-aangedreven teams in Monaco veel minder zwaar zal wegen.

Heeft Lewis Hamilton een kans in Monaco? Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Tijdens de persconferentie na afloop van de race in Canada legde Lewis Hamilton uit hoe hij de Mercedes-auto's in de bochten kon volgen, maar vervolgens tijd verloor op de rechte stukken. Die opmerking zorgde voor gelach in de perszaal, aangezien Ferrari de laatste weken nadrukkelijk het ADUO-verhaal onder de aandacht brengt.

Sommige uitspraken in aanloop naar Monaco moeten daardoor wellicht met een korreltje zout worden genomen, maar de sterke punten van Ferrari staan los van die politieke discussie. Daardoor lijkt het team van Frédéric Vasseur zonder twijfel een serieuze kanshebber in Monte Carlo.

Nog geen reden tot paniek voor Russell

- Ed Hardy

Dat Mercedes het seizoen 2026 domineert, heeft weinigen verrast. Dat Andrea Kimi Antonelli het kampioenschap aanvoert, is dat wel.

De negentienjarige Italiaan verkeert in bloedvorm en heeft inmiddels vier Grands Prix op rij gewonnen. Daardoor bedraagt zijn voorsprong op teamgenoot George Russell inmiddels 43 punten. Voorafgaand aan het seizoen gold juist Russell als de grote favoriet binnen Mercedes.

Andrea Kimi Antonelli of George Russell? Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Toch heeft de Brit sinds zijn overwinning in Melbourne weinig geluk gehad. Problemen in China en Japan, plus de motorstoring tijdens de race in Canada terwijl hij aan de leiding reed, hebben hem veel punten gekost. Het is dan ook goed verdedigbaar dat het verschil vooral voortkomt uit pech, en niet uit een duidelijk prestatienadeel ten opzichte van Antonelli.

Vorig jaar wist Norris in de slotfase van het seizoen nog een achterstand van 34 punten op Oscar Piastri weg te werken. Met slechts vijf races achter de rug is er voor Russell dus nog geen reden tot paniek.

Wel zal hij het momentum snel moeten keren, zeker omdat de dominantie van Mercedes niet vanzelfsprekend is. Ferrari geldt dit weekend als serieuze uitdager en als de Scuderia die verwachtingen waarmaakt, zullen de puntenverschillen tussen Russell en Antonelli waarschijnlijk kleiner zijn dan wanneer Mercedes opnieuw een één-twee scoort.

Een overwinning op Antonelli in Monaco zou voor Russell daarom al een belangrijke stap zijn om het initiatief terug te pakken.

Blijft Red Bull worstelen met hobbels en kerbs?

- Ronald Vording

Toen Max Verstappen na de kwalificatie in Montreal onthulde dat Red Bull zijn afstellingsadvies niet had opgevolgd, wees hij ook op een ander probleem: ondanks de compleet nieuwe reglementen kampt de RB22 nog altijd met problemen op hobbels en kerbstones.

Toen Monaco tijdens zijn mediasessie met de Nederlandse pers ter sprake kwam, reageerde Verstappen met een lach: "Dat wordt geweldig. Ik denk dat ik alvast een nieuwe rug ga bestellen."

Het lijkt opmerkelijk dat Red Bull ondanks de reglementswijzigingen nog altijd met deze zwakte worstelt, maar Laurent Mekies gaf daarvoor een verklaring.

Max Verstappen in actie voor Red Bull Racing. Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images

"Het zou waarschijnlijk vrij eenvoudig zijn om het probleem op te lossen, maar dan maak je de auto langzamer", zei de Fransman. "Je wilt de problemen oplossen én rondetijd winnen."

Het verhogen van de rijhoogte lijkt de meest voor de hand liggende oplossing, maar dat gaat ten koste van de prestaties. Volgens Mekies is Red Bull ervan overtuigd dat het probleem ook op andere manieren kan worden aangepakt, al blijft de vraag hoe snel dat zal gebeuren.

Monaco vormt in dat opzicht een interessante test. Omdat inhalen vrijwel onmogelijk is en alles draait om kwalificatiesnelheid, wordt duidelijk hoe Red Bull met deze zwakte omgaat en of beide coureurs voldoende vertrouwen in de auto hebben.

Eindelijk weer een normale kwalificatie?

- Filip Cleeren

De races op zondag in Monaco blijven wat ze zijn. Ook met de iets kleinere en lichtere auto's van 2026 wordt inhalen niet plotseling eenvoudig. De verplichte tweestopstrategie is bovendien alweer verdwenen.

Toch is er één onderdeel waar veel fans naar uitkijken: de kwalificatie.

Coureurs hebben dit seizoen regelmatig geklaagd dat kwalificaties niet langer een voluit-aanval zijn door de complexe energiehuishouding van de nieuwe auto's. Hoewel de wijzigingen die in Miami werden doorgevoerd voor verbetering hebben gezorgd, blijft energiemanagement een belangrijke factor.

Oscar Piastri in Miami. Foto door: Chris Graythen / Getty Images

Monaco zou echter het circuit kunnen zijn waar kwalificeren weer voelt zoals vroeger. Het stratencircuit bevat veel remzones en bochten om energie terug te winnen, terwijl er nauwelijks lange rechte stukken zijn waar die energie volledig wordt verbruikt.

"Ik denk dat Monaco juist een van de circuits wordt waar deze auto's erg goed zullen zijn", zei Charles Leclerc. "De auto's zijn lichter geworden en dat helpt op een circuit als Monaco. Daarnaast zal de elektrische component hier veel minder bepalend zijn, omdat we door alle bochten voortdurend energie terugwinnen."

Daardoor lijkt de kwalificatie weer de ultieme test van coureur en machine te worden, precies zoals bedoeld.

Maar reken opnieuw op verkeersproblemen

- Stuart Codling

Klachten over verkeer tijdens de kwalificatie zijn al jaren een vast onderdeel van een Formule 1-weekend, maar nergens zijn die problemen zo groot als in Monaco.

Op het smalle stratencircuit is nauwelijks ruimte om uit te wijken en tegelijkertijd de spiegels in de gaten te houden. Bovendien wordt dit de eerste Grand Prix van Monaco sinds 2014 met meer dan twintig auto's op de grid.

Zelfs een kleine vertraging kan al genoeg zijn om een ronde te verpesten. Daardoor is vooral Q1 vaak een chaos en liggen verrassende uitschakelingen op de loer.

De straten van Monaco zijn krap. Foto door: Sam Bagnall / Motorsport Images via Getty Images

In vroegere tijden was het zelfs nog erger. In 1995 stonden er bijvoorbeeld 26 auto's op de grid en bedroeg het verschil tussen polesitter Damon Hill en achterhoedecoureur Taki Inoue liefst 9,5 seconden.

Met GPS-systemen en kleinere snelheidsverschillen hebben de huidige coureurs het in vergelijking daarmee nog relatief gemakkelijk. Toch lijkt één ding zeker: ook dit weekend zullen er weer volop klachten over verkeer klinken.

Pak dus gerust een bak popcorn erbij en wacht af wanneer het gemopper begint.