Agag waarschuwt dat bepaalde klassen crisis niet overleven

In een exclusief gesprek met Motorsport.com, onderdeel van de #thinkingforward-reeks, spreekt de voorzitter van de Formule E optimistisch over de kansen die in het verschiet liggen. Dit ondanks de huidige uitdagingen waar men door de afgelasting van allerlei evenementen voor staat. Er komen lastige en pijnlijke beslissingen aan, verwacht Agag. “We gaan zien dat er zaken samengevoegd worden in de industrie en ik denk dat het noodzaak is: bepaalde kampioenschappen gaan het alleen niet redden”, zegt hij. “Je ziet dat bepaalde klassen al moeite hadden het hoofd boven water te houden, het aanbod is te groot. De sport blijft wel bestaan, dat verandert niet. We moeten weten dat dit niet het einde van de wereld is. Maar er gaat een nieuwe dag komen en die zal anders zijn. Daar moeten we klaar voor zijn. Mogelijk is dat wel met 6 of 7 verschillende categorieëen en niet met 35. Dat is misschien wel genoeg om de behoefte van fans te vervullen. Uiteindelijk is de autosport een service naar de fans en een laboratorium voor technologie. Aan die behoefte kan voldaan worden met een klein aantal kampioenschappen.”

Agag haakt daarmee in op een thema dat eerder aangehaald werd door FIA-president Jean Todt. De Fransman is van mening dat de sport een ‘nieuwe deal’ nodig heeft om opnieuw scherp te stellen. Daarbij gaat het niet alleen om het financiële aspect, maar ook om de plek die de sport in de maatschappij heeft. “Ik heb het interview met Jean Todt natuurlijk gezien en ik ben het met hem eens. We moeten een nieuwe deal sluiten. Dit kan voor de autosport een kans zijn. Specifiek voor de Formule 1 is het een kans om een nieuwe structuur op te zetten voor de klasse. Ik denk dat dit een belangrijk aspect is. Wij, de rest van de klassen, zijn kleiner en zullen volgen. De Formule 1 is de belangrijkste tak van de autosport en daar is de ongelijkheid het grootst. We zullen ons op onze manier ook aanpassen, op niveau van de Formule E. Iedereen begrijpt dat en daarmee zitten we op een lijn met de FIA. Voor de rest geldt: bepaalde kampioenschappen doen het goed, anderen doen het minder goed. In sporten die afhankelijk zijn van toeschouwers gaat het voor schade zorgen. Ik denk dat we te maken krijgen met restricties voor het aantal bezoekers, ik weet niet hoelang zij dat vol kunnen houden. Voor sporten die afhankelijk zijn van de kaartverkoop gaat dat een probleem worden.”

Beschermen van teams en het ecosysteem

Dat laatste punt zal bij vele promotors en organisatoren voor slapeloze nachten zorgen. Voor Agag is het juist een van de redenen om te geloven dat de Formule E de crisis zal overleven. Wel erkent hij dat een dergelijke crisis in het eerste seizoen mogelijk desastreus was geweest. “We hebben snel gehandeld, hebben maatregelen genomen, hebben races in een vroeg stadium afgezegd en hebben zaken aangekondigd waarmee we de teams en het ecosysteem kunnen beschermen. We staan er goed voor. We hebben een businessmodel dat goed bestand is tegen deze omstandigheden, we zijn bijvoorbeeld niet echt afhankelijk van kaartverkoop. Dan heb je nog de teams die je nu moet beschermen door in de kosten te snijden, dat is op dit moment voor hen het grootste probleem. Wij hebben daarom besloten om slechts één wagen te homologeren voor de seizoenen zeven en acht. Een team kan kiezen of ze volgend jaar exact dezelfde auto gebruiken als dit seizoen, dan kunnen ze nu geld besparen. Als ze inmiddels uitgaven gedaan hebben voor volgend seizoen, kunnen ze de nieuwe wagen ook gebruiken. Dan moeten ze in het achtste seizoen wel geld besparen door dan dezelfde auto te gebruiken. De Formule E komt wel door de crisis. We zitten op een niveau waar kosten nog te managen zijn, dat geldt ook voor de bedrijfsvoering. Ik kan zeggen dat de Formule E-community er goed doorheen zal komen. Het zal niet helemaal hetzelfde zijn als voorheen, we zullen in de kosten moeten snijden en slim zijn.”

Agag denkt dat de elektrificatie gaat profiteren van de crisis en moet helpen om een dergelijke crisis in de toekomst te voorkomen. “Ik denk dat de crisis gaat zorgen dat trends in een stroomversnelling komen”, aldus Agag. “De grote les die onze maatschappij van de crisis kan leren is het gebrek aan planning op de lange termijn. We hebben geen plan voor de toekomst. Ik heb een artikel gelezen over de builenpest in het jaar 541. Mensen zaten in dezelfde situatie. Ze moesten in hun huis blijven voor een lockdown, de economie stortte in. Dat is 1.500 jaar geleden en precies hetzelfde, we hebben nog niets geleerd of vooruit gepland. Er zijn veel bedreigingen voor de mensheid en klimaatverandering is de grootste en meest duidelijke. Dit geeft ons een goede reden om plannen te maken en eraan te werken. Daarmee kunnen we iets ergers voorkomen dan waar we nu mee te maken hebben. Ik denk dat dit de zaak voor elektrische voertuigen relevanter en sterker kan maken.”

