Is het terecht dat andere raceklassen slaatje willen slaan uit kritiek op F1?

Na de eerste twee Grands Prix van 2026 is het nieuwe Formule 1-reglement nog geen onverdeeld succes gebleken. Onder de coureurs is er de nodige kritiek geuit, onder meer door Max Verstappen. Hij heeft al gezegd dat hij in de tot dusver verreden races 'Mario Kart-achtige' dingen heeft gezien en dat de Formule 1 het risico loopt om met deze regels op een 'Formule E op steroïden' te gaan lijken.

De nieuwe regels zijn niet alleen wennen voor de coureurs, maar ook voor fans. Zij hebben tijdens de Grands Prix van Australië en China weliswaar vermakelijke races gezien, maar ook is duidelijk dat de manier van racen veranderd is. Management van de batterij en het elektrisch vermogen is belangrijker geworden en dicteert nu hoe duels worden uitgevochten. Echte uitremacties? Die zijn er in de eerste twee raceweekenden maar mondjesmaat geweest.

Desondanks pronkte de Formule 1 na de Australische GP met de statistiek dat er 120 inhaalacties waren in de race, een toename van 75 stuks ten opzichte van vorig jaar. Dat werd op sociale media met hoongelach ontvangen door kritische fans, die erop wezen dat veel inhaalacties op een kunstmatige manier tot stand kwamen door het spel met de batterij. Diverse kritieken werden vervolgens op verborgen gezet door F1.

Ook Verstappen bleek in China terughoudend over dat aantal. "Het ligt er ook een beetje aan hoe de race verloopt. Het is niet zwart of wit, of dat meer altijd beter is. Je moet ook kijken hoe het tot stand komt", oordeelde de Red Bull-coureur. "In het begin hadden sommigen heel weinig batterij en anderen meer. Sommigen moesten van een plek achteraan komen, zoals ik, dus dan haal je automatisch al meer in."

Andere raceklassen haakten al in op de kritiek op de nieuwe F1-regels. Neem IndyCar, dat vorige week op de oval van Phoenix racete. De hoogste Amerikaanse klasse met single-seaters publiceerde een video met de boodschap dat er - zonder toevoegingen als Boost, Overtake en Straight Mode - 565 inhaalacties waren in de race.

Een week na ruim 500 inhaalacties in Phoenix bleek de IndyCar-race in Arlington geen spektakelstuk. Foto door: Penske Entertainment

Daarmee vergelijkt IndyCar appels met peren. Ten eerste zijn ook zo'n 200 'inhaalacties' meegerekend waarbij iemand op een ronde werd gezet. Bovendien leent racen op ovals zich veel meer voor een groot aantal inhaalacties dan racen op permanente circuits of stratencircuits. Het bewijs daarvoor is zondag geleverd toen IndyCar op het nieuwe stratencircuit in Arlington racete. Het resultaat: een race met relatief weinig amusementswaarde en inhaalacties.

De Formule E heeft ook een duit in het zakje gedaan. Tijdens de tests kreeg Max Verstappen van Formule E-CEO Jeff Dodds al een uitnodiging om een auto uit de elektrische klasse uit te proberen. Na de GP van Australië volgden uitspraken van mede-oprichter Alberto Longo, die verklaarde dat F1 de Formule E te veel probeert na te doen.

Dat raceklassen als IndyCar en de Formule E proberen een slaatje te slaan uit de huidige situatie in de Formule 1, is logisch. Voor beide klassen is het een kans om teleurgestelde F1-fans over de streep te trekken om eens een kijkje te nemen bij hun races - en dus om zelf nieuwe fans aan te trekken.

Onder meer door Attack Mode heeft de Formule E ook een beetje een Mario Kart-karakter. Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images

Tegelijkertijd is het ook een opportunistische manier om makkelijk te scoren. Zo is de Formule E bij uitstek een klasse waarin het racen als 'Mario Kart-achtig' omschreven kan worden door bijvoorbeeld het energiemanagement, de Attack Mode en de manier waarop die geactiveerd moet worden. En zo geldt in IndyCar ook dat de introductie van het hybride-systeem in 2024 gepaard ging met de nodige kritische noten.

De kritiek van zowel de coureurs als de fans laat in ieder geval zien dat het nieuwe Formule 1-reglement zijn imperfecties heeft, maar dat is vrijwel altijd het geval. Denk maar eens terug aan 2014, toen de Formule 1 de V8's inruilde voor hybride V6-turbomotoren. Het iconische geluid van de F1-motoren verdween hierdoor en velen oordeelden dat dit de genadeklap zou zijn voor F1, maar het tegendeel bleek waar.

Duidelijk is in ieder geval dat nieuwe reglementen altijd wat tijd nodig hebben voordat ze helemaal beoordeeld kunnen worden. De Grand Prix van China was al een indicatie dat de situatie niet altijd zo extreem zal zijn als in Australië het geval was. Ook beschikken de teams en motorfabrikanten over genoeg knappe koppen om enkele problemen aan te pakken.

En lukt het dan nog niet helemaal? Dan is er altijd nog de mogelijkheid om de reglementen her en der aan te passen, zodat de grootste pijnpunten verholpen worden.