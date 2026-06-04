F1 Monaco 2026: Volledig tijdschema en alle starttijden

Belangrijkste informatie in één oogopslag

Race: zondag 7 juni 2026

Starttijd: 15.00 uur (Nederlandse tijd)

Circuit: Circuit de Monaco

Ronden: 78

Met vijf overzeese races achter de kiezen begint de Formule 1 dan eindelijk aan het Europese deel van het seizoen 2026. Het eerste evenement op Europese bodem is meteen de meest prestigieuze race van het seizoen: de Grand Prix van Monaco. In het prinsdom wordt bovendien de eerste van drie opeenvolgende double-headers voor de zomerstop afgetrapt.

Andrea Kimi Antonelli bevindt zich voorafgaand aan de GP van Monaco in een riante uitgangspositie met een voorsprong van 43 punten op teamgenoot George Russell. De Brit viel in Canada uit en zag de Italiaan vervolgens zijn vierde zege op rij pakken. Vorig jaar hielden de Mercedes-coureurs geen punten over aan de GP van Monaco. Slagen zij daar ditmaal wel in door mee te doen om de zege, of steken Ferrari, McLaren en Red Bull daar een stokje voor?

Hoe laat begint de F1-race in Monaco 2026?

De Formule 1 Grand Prix van Monaco wordt verreden op zondag 7 juni 2026. Zoals gebruikelijk bij Europese races begint de race om 15.00 uur lokale tijd. Er is geen tijdsverschil met Nederland. Zonder lange onderbrekingen door safety cars of rode vlaggen is rond 16.45 uur duidelijk wie de race op zijn naam heeft geschreven.

F1 tijdschema Monaco 2026 (Nederlandse tijden)

Hieronder vind je het volledige tijdschema voor de F1 GP van Monaco 2026, inclusief alle starttijden in Nederlandse tijd.

Datum Sessie Tijd (CEST) Vrijdag 5 juni Eerste vrije training 13.30u - 14.30u Vrijdag 5 juni Tweede vrije training 17.00u - 18.00u Zaterdag 6 juni Derde vrije training 12.30u - 13.30u Zaterdag 6 juni Kwalificatie 16.00u - 17.00u Zondag 7 juni Grand Prix van Monaco 15.00u

Hoeveel ronden telt de GP van Monaco?

De F1-coureurs moeten tijdens de Grand Prix van Monaco 78 ronden rijden op het 3,337 kilometer lange Circuit de Monaco. De totale raceafstand bedraagt dus 260,286 kilometer, waarmee dit qua afstand de kortste race van het seizoen is.

Is er een sprintrace tijdens de GP van Monaco?

Nee, de Formule 1 organiseert tijdens de Grand Prix van Monaco geen sprintrace. Om die reden hanteert de sport ook het gebruikelijke tijdschema met drie vrije trainingen, de kwalificatie en de race.

Waar wordt de F1 GP van Monaco 2026 uitgezonden?

Viaplay zendt het hele Formule 1-weekend in Monaco live uit. Alle F1-actie in het prinsdom is dus live te volgen bij de streamingdienst, van de eerste vrije training op vrijdag tot en met de race op zondag.

Wie won de GP van Monaco in 2025?

Met twee verplichte pitstops draaide de GP van Monaco vorig jaar uit op een strategisch spel, maar daar trok Lando Norris zich weinig van aan. De McLaren-coureur zette zijn pole-position om in de overwinning, met ruim drie seconden voorsprong op Charles Leclerc en Oscar Piastri. Max Verstappen en Lewis Hamilton waren op de vierde en vijfde plaats de laatste coureurs die in dezelfde ronde als de winnaar eindigden.

Laatste tien winnaars F1 GP van Monaco

Jaar Coureur Team Pole-position 2025 Lando Norris McLaren Lando Norris 2024 Charles Leclerc Ferrari Charles Leclerc 2023 Max Verstappen Red Bull Max Verstappen 2022 Sergio Pérez Red Bull Charles Leclerc 2021 Max Verstappen Red Bull Charles Leclerc 2019 Lewis Hamilton Mercedes Lewis Hamilton 2018 Daniel Ricciardo Red Bull Daniel Ricciardo 2017 Sebastian Vettel Ferrari Kimi Raikkonen 2016 Lewis Hamilton Mercedes Daniel Ricciardo 2015 Nico Rosberg Mercedes Lewis Hamilton

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