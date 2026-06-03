De Grand Prix van Monaco is voor Charles Leclerc ieder jaar een van de absolute hoogtepunten van het seizoen, maar de editie van dit jaar heeft voor de Ferrari-coureur een bijzonder tintje. De Monegask die al sinds 2019 voor de Scuderia rijdt, blijft ook de komende jaren verbonden aan de Italiaanse renstal en lijkt er op termijn ook zijn F1-carrière te willen afsluiten.

Leclerc steekt niet onder stoelen of banken hoe belangrijk de contractverlenging voor hem is. De Ferrari-coureur benadrukt dat zijn droom onveranderd is gebleven: wereldkampioen worden met het team waarvoor hij al sinds zijn tienerjaren uitkomt.

"Ik ben erg gemotiveerd en heel blij dat we deze reis de komende jaren samen voortzetten", zegt Leclerc in aanloop naar het raceweekend. "Er zijn zeker hoogte- en dieptepunten geweest, maar ik ben erg blij dat dit verhaal verdergaat."

"Ferrari is altijd het team geweest dat het dichtst bij mijn hart staat. Ik wil deze missie voortzetten om wereldkampioen te worden met het team waar ik meer van houd dan welk ander team ook: Ferrari."

Charles Leclerc bij de start van zijn allereerste race voor Ferrari. Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Dat die woorden vallen in de week van zijn thuisrace maakt het volgens Leclerc alleen maar specialer. De 28-jarige coureur noemt het stratencircuit zonder aarzeling zijn favoriete baan van het seizoen. "Monaco is mijn favoriete circuit van het jaar en ook mijn favoriete raceweekend. Ik hoop van elk moment te genieten."

"Er zit iets heel speciaals aan deze race, vooral omdat ik in Monte Carlo woon en de Grand Prix gedurende enkele maanden langzaam vorm zie krijgen. Daardoor bouwt de spanning voor mij veel meer op dan voor welke andere race op de kalender dan ook."

Eindelijk raak na zes pogingen

Leclerc kent een haat-liefdeverhouding met het circuit waarop hij regelmatig in de fout ging. Na zes mislukte pogingen, was het in 2024 dan toch raak. Op 26 mei van dat jaar won hij eindelijk zijn thuisrace als eerste Monegaskische coureur in het F1-tijdperk.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 1e positie, het Ferrari-team viert feest na de race Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

Een zege die hij indertijd opdroeg aan zijn overleden vader. "Ik heb veel aan mijn vader gedacht", zei hij destijds vlak na de race. "Hij heeft alles gegeven om er voor te zorgen dat ik nu hier kan zijn. Het was onze droom dat ik hier kon racen en winnen."

Ferrari favoriet in Monaco?

Of er dit jaar een tweede zege voor Leclerc op zijn thuiscircuit komt? De concurrentie heeft Ferrari op voorhand al tot favoriet gebombardeerd. In Monaco ligt de nadruk minder op energiemanagement en meer op acceleratie uit de bochten, het terrein waarop Ferrari dit jaar met zijn kleinere turbo excelleert.

Teambaas Frédéric Vasseur kan die gedachtengang volgen, maar waakt voor al te veel optimisme. Eerst moeten zijn coureurs Leclerc en Lewis Hamilton zich maar eens goed weten te kwalificeren. "Het is een baan waar kwalificatie, vertrouwen en foutloze uitvoering nog belangrijker zijn dan normaal", aldus de Fransman. "Onze aanpak zal niet veel anders dan anders zijn. We bekijken het sessie voor sessie."

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