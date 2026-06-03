Mercedes doet dit F1-seizoen oude tijden herleven. Het won onder het nieuwe F1-reglement alle vijf Grands Prix en heeft in het coureurskampioenschap inmiddels een grte voorsprong genomen op de concurrentie.

George Russell won de seizoensopener in Australië, waarna Andrea Kimi Antonelli met vier opeenvolgende overwinningen in China, Japan, Miami en Canada de leiding in het kampioenschap overnam.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Helmut Marko in gesprek met het Oostenrijkse OE24 Mercedes uitriep tot het sterkste team op de grid. "Ze beschikken over de beste krachtbron en zetten ook de norm op het gebied van accu's", aldus de voormalige Red Bull-adviseur. “Ze zijn er voor het eerst sinds 2021 in geslaagd een echt competitief chassis te ontwikkelen en ze hebben een zeer sterk coureursduo."

Lof voor Antonelli en Russell

Daarnaast prees Marko het rijdersduo Antonell-Russell. "Het is echt indrukwekkend om te zien dat Antonelli op zo'n jonge leeftijd al zo snel met de auto kan rijden. Maar Russell is ook de ervaren naam van het team en hij zal zeker met een antwoord komen."

Dat antwoord probeerde de Engelsman al tijdens de Canadese Grand Prix te geven. In de sprintrace wist hij zijn auto breed genoeg te houden om de hevig aandringende Antonelli achter zicht te houden. In de Grand Prix ging het echter bijna mis. De Mercedes-coureurs vochten een stevig duel uit dat uiteindelijk eindigde met een uitvalbeurt voor Russell.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Marko putte uit die race hoop voor de overige teams. "Het enige houvast voor de rest is dat Russell en Antonelli elkaar onderling blijven bestrijden. Anders zal Mercedes het verschil nog veel groter maken."

Ferrari favoriet in Monaco

Overigens verwacht Marko dat Ferrari dit weekend tijdens de Grand Prix van Monaco de overhand zal hebben, ook op Mercedes.

"Mercedes zal het moeilijk krijgen in de langzame bochten van Monaco", voorspelde de Osotenrijker. "Leclerc, die in zijn thuisland rijdt, is mijn favoriet. Ik denk dat hij ook in de kwalificatie een sterke prestatie zal neerzetten, en in Monaco wint meestal degene die vooraan start de race."

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