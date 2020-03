Formule E-race Jakarta vanwege coronavirus uitgesteld

De inaugurele race in het centrum van de Indonesische hoofdstad stond gepland voor 6 juni en is na Rome en Sanya de derde race die van de kalender is gehaald. Indonesië telt ‘slechts’ negentien gevallen van besmetting, maar de organisatie en de lokale autoriteiten willen geen risico nemen: “Door de uitbraak van COVID-19 en het groeiende aantal besmettingen in Indonesië en Jakarta zijn we genoodzaakt om deze maatregel te nemen en de gezondheid te beschermen van de deelnemers, het personeel en het publiek. We zullen de situatie in de gaten blijven houden en bekijken of we de race op een latere datum kunnen inhalen.”

De race in Jakarta wordt door pech achtervolgd. Eerder was er al onduidelijkheid over het parcours, waardoor het evenement bijna niet doorging, maar uiteindelijk werd dat probleem opgelost.

Ook de races in het Chinese Sanya (21 maart) en Italiaanse Rome (4 april) staan vanwege het coronavirus niet langer op de kalender en het is hoogst onzeker of de E-Prix van Parijs op 18 april en de E-Prix van Seoul op 3 mei doorgaan. De organisatie is op zoek naar alternatieven: zo zou er begin april een dubbele race in Valencia worden gehouden. Ook overweegt Formule E om races te verplaatsen naar permanente circuits zonder publiek.

