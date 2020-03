Organisatie schort Formule E-race in Rome op vanwege corona

Directe aanleiding voor de organisatie om ook de race in Rome van de kalender te halen, is een besluit van de Italiaanse overheid om tot en met 3 april alle sportevenementen zonder publiek te laten plaatsvinden. De race zelf – op zaterdag 4 april – valt niet binnen deze tijdspanne, maar de opbouw en trainingssessies op vrijdag 3 april wel.

De Formule E-organisatie meldt in een persverklaring het volgende: “Als gevolg van de aanhoudende gezondheidscrisis in Italië en het ministeriële besluit ten aanzien van maatregelen tegen de verdere verspreiding van COVID-19 is het niet langer mogelijk om op 4 april de ePrix van Rome te houden.”

De organisatie gaat op zoek naar een nieuwe datum: “Formule E zal in samenspraak met de lokale autoriteiten in Rome, de lokale organisatie EUR, de FIA en de Italiaanse autoclub ACI alternatieven onderzoeken om de ePrix van Rome op een latere datum – na het opheffen van de restricties – te laten doorgaan.”

De aankondiging dat Rome zal worden verplaatst, zorgt ook voor twijfel over de rest van het Formule E-seizoen. Zo staat op 3 mei de ePrix van Seoul – in het eveneens zwaar getroffen Zuid-Korea – plaats. Op 6 juni wordt gereden in het Indonesische Jakarta, waarna het circus door reist naar New York (11 juni) en Londen (een dubbele race op 25 en 26 juni).

In Eindhoven wil men in het seizoen 2021/2022 een E-Prix organiseren