Eindhoven mikt op eerste Formule E-avondrace

Halverwege vorig jaar werd duidelijk dat drie ondernemers uit Eindhoven en de gemeente het voornemen hadden om de Formule E naar Nederland te halen. Er werd onderzoek ingesteld naar de haalbaarheid van het evenement en daarbij is gekeken naar de economische impact van een eventuele race, bovendien is gekeken of er vanuit het Eindhovense bedrijfsleven voldoende draagvlak is om de Formule E naar de stad te halen.

Donderdagochtend werden de overwegend positieve uitkomsten van het onderzoek, uitgevoerd door het Mulier Instituut, gepresenteerd bij Van den Udenhout in Eindhoven. “Er zijn opmerkelijke overeenkomsten tussen de kenmerken en doelstellingen van de Formule E en die van prominente organisaties in de Eindhoven, in de regio Brainport Eindhoven en in Noord-Brabant, wat wijst op een solide basis voor een partnerschap”, zo staat in het rapport geschreven.

Men mikt bij het organiseren van een ePrix in Eindhoven op een overeenkomst van in ieder geval drie jaar. Bovendien hoopt men dat de race in Eindhoven in de avonduren verreden kan worden. Voorzitter Peter-Paul Laumans zei: “Wij denken dat we in ons bidbook een troef in handen hebben omdat we in de regio bekend staan als de Lichtstad. Onze missie is omdat als troef in te zetten als ons bidbook en dan hebben we het over de allereerste avondrace op de kalender.”