Vandoorne over tegenvallend weekend Marokko: "Geen verklaring"

Terwijl Mercedes-teamgenoot Nyck de Vries een vierde startplek kon pakken strandde Vandoorne op de achttiende plek in de kwalificatie. Vanuit die positie kon de West-Vlaming weinig opschuiven in een weekend waarin hij moeite had om het juiste ritme te vinden met de Mercedes. "Dit is wellicht een van de minste weekends tot dusver", vertelde Vandoorne achteraf aan Motorsport.com. "Het is heel raar, want dit is het eerste weekend waarin ik het hele weekend geen snelheid konden vinden over een ronde. Dat is moeilijk te begrijpen. We hadden enkele problemen in de eerste training. Het gevoel was daarna beter maar het tempo niet. Dat is moeilijk om te begrijpen, want normaal gezien ben ik op een bepaald moment altijd wel snel en de wagen was snel."

"Nyck had een ongelooflijk tempo. De snelheid was er dus, dus de vraag is waarom ik er zover van af zat. Dat kan ik nu nog niet beantwoorden. Ik doe nets anders dan normaal, maar de wagen voelde gewoon niet goed aan. Het tijdverlies was een beetje overal. We hebben nu gelukkig een lange break om te analyseren wat er aan de hand is.”

Ondanks zijn bizarre gebrek aan snelheid lagen er nog kansen voor Vandoorne in de race zelf. Vandoorne probeerde het strategisch slim aan te pakken door eerst af te wachten en zoveel mogelijk energie te sparen voor de slotfase. Door de timing van zijn Attack Mode slaagde hij er echter niet in om veel op te schuiven. “Er gebeurde heel wat in de race. Als je bekijkt waar we waren gestart, dan hadden we in het eerste deel van de race bijna het perfecte scenario. Ik was veel energie aan het sparen en de wagens voor ons waren veel aan het vechten en energie aan het verspillen. We hadden gewoon wat pech met de Attack Mode. Toen ik die gebruikte om mensen in te halen, waren de rijders voor mij ook net aan het duelleren en kon ik geen inhaalbeweging maken. Daar heb ik dus ook mijn energie verbruikt zonder ervan te kunnen profiteren. Het is jammer, anders was er meer mogelijk."

Teamgenoot De Vries schoof van de vierde naar de derde plaats op, maar zag een eerste Formule E-podium door de neus gebeurd door een drive-through penalty. "Het tempo van Nyck toont dat de wagen snel is, het is jammer voor hem en het team dat hij het podium niet haalde", sloot Vandoorne af. Vandoorne is naar de zesde plaats in de rangschikking gezakt, De Vries is dertiende.

Met medewerking van Val Khorounzhiy