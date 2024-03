De deadline voor de elektronische stemming loopt vandaag om 16.00 uur Nederlandse tijd af. Het is het gevolg van een FIA-reglement dat bepaalt dat coureurs die in het WEC racen niet mogen deelnemen aan de tweede Formule E-race in Berlijn. Het Formule E-weekend in Berlijn vindt namelijk plaats op 11 en 12 mei terwijl op 11 mei in België de 6 uur van Spa-Francorchamps wordt verreden. Meerdere Formule E-coureurs, waaronder Nyck de Vries, Robin Frijns, Stoffel Vandoorne, Sébastien Buemi, Jean-Eric Vergne en Edoardo Mortara, hebben dan dus verplichtingen in het WEC.

Doordat er twee races in Berlijn plaatsvinden, zouden de Formule E-coureurs in feite op zondag kunnen aansluiten voor race twee. Een FIA-regel verhindert dat echter, aangezien de FE-race in Berlijn als één evenement wordt gezien waardoor teams niet van coureurs kunnen wisselen, tenzij er een unaniem besluit komt van de elf teams. "Aangezien de E-Prix van Berlijn een wedstrijd is die bestaat uit twee races, zoals bepaald in artikel 5.5, is een coureurswissel na afloop van de administratieve controles niet toegestaan, behalve in geval van overmacht en met toestemming van de stewards in overeenstemming met artikel 19.1 en 24.15", valt in een verklaring van de FIA te lezen. "Daarom is het noodzakelijk om deze coureurs speciale toestemming te verlenen en is de unanieme instemming van de deelnemers noodzakelijk."

Vergne en Vandoorne hebben eerder al aangegeven dat zij de Formule E voorrang geven, waardoor Peugeot twee coureurs moet missen op Spa. Ook Mortara zou naar verluidt de elektrische raceklasse prioriteit geven, waardoor Lamborghini eventueel een vervanger moet zoeken om naast Daniil Kvyat en Mirko Bortolotti te zetten. Het zou dan dus uiteindelijk om vier coureurs gaan - De Vries, Frijns, Buemi en Nico Müller - die toestemming nodig hebben om eerst de 6 uur van Spa af te werken om vervolgens naar Berlijn af te reizen voor race twee van de Formule E.

In de voet schieten

Envision-teambaas Sylvain Filippi stelt dat de Formule E en het WEC zich met deze clash 'een beetje in de voeten schieten'. "Ik zie niet veel voordelen aan een clash, maar ik zie wel veel nadelen", zegt Filippi tegen Motorsport.com. "Veel coureurs genieten ervan om beide [races] te doen omdat het een andere stijl van racen is, maar ze genieten er evenveel van omdat ze op een eigen manier leuk zijn. Het zou me teleurstellen als dit op langere termijn blijft gebeuren, omdat het betekent dat we misschien niet zoveel coureurs in elk kampioenschap hebben die zo geweldig zijn om naar te kijken en mee te werken. Vorig jaar dachten we dat de situatie zou worden opgelost, maar dat was niet zo en dat was teleurstellend."

Het is de tweede keer in de geschiedenis van de Formule E dat er een clash is met het WEC. Eerder gebeurde dat al met de tweeluik in New York, die clashte met de 6 uur van de Nürburgring. Buemi gaf toen voorkeur aan de WEC-race, wat hem de kans op het prolongeren van zijn Formule E-titel kostte. Het is nog niet bekend wanneer het resultaat van deze stemming aangekondigd zal worden.