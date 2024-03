Formule E komt midden in seizoen met nieuw kampioenschap

Voor de fabrikanten van de aandrijvingen in de Formule E is er een extra motivatie aan het seizoen toegevoegd. Aan de vooravond van de E-Prix in Sao Paulo is bekendgemaakt dat de Manufacturers Trophy geïntroduceerd wordt. Daarmee komt er naast het rijders- en het constructeurskampioenschap nog een titelstrijd in de volledig elektrische raceklasse. Op dit moment bouwen Electric Engineering, Jaguar, Stellantis, Mahindra Racing, Porsche en Nissan aandrijvingen. Deze zes merken gaan dus uitmaken wie de beste Formule E-fabrikant wordt.

De puntenverdeling is voor de strijd tussen de fabrikanten anders dan voor de andere twee kampioenschappen. Van elke fabrikant tellen de beste twee coureurs per race mee. Zodoende blijven er dan twaalf coureurs over. Zij worden op volgorde van de race-uitslag gezet en op basis daarvan worden er punten uitgedeeld. Het aantal punten is gelijk aan de reguliere puntentelling dat gebruikt wordt in de andere twee kampioenschappen. Dat wil zeggen dat de top-tien punten krijgt. De eerste drie races van het huidige jaar tellen al mee, waardoor Jaguar - waar ook Robin Frijns voor rijdt - de lijst aanvoert.

In gesprek met onder andere Motorsport.com vertelt Formule E-oprichter Alberto Longo dat de beslissing om dit kampioenschap te implementeren niet over een nacht ijs ging. "We moeten ervoor zorgen dat het kampioenschap aantrekkelijk blijft voor nieuwe fabrikanten. We hebben met de FIA uitgebreid gesproken over de mogelijkheid om een kampioenschap in het kampioenschap te organiseren", legt Longo uit. "We hebben besloten dat het het beste was om het rustig te introduceren tijdens het seizoen. Vanaf seizoen elf wordt dit een officieel FIA-kampioenschap. We zijn het dus vanaf nu tot het einde een beetje aan het testen voor volgend seizoen."

Het is volgens Formule CEO Jeff Dodds iets moois dat dit tijdens het seizoen geïntroduceerd wordt. "Het mooie van ons is dat we flexibel, wendbaar en een soort van rebelse tiener zijn in de autosport", verklaart Dodds, die met dat laatste doelt op het tienjarig bestaan van de klasse. "We hadden tot volgend seizoen kunnen wachten, maar waarom zouden we het niet nu - met nog dertien races te gaan - kunnen ontwikkelen, ondanks dat het nog niet perfect is? We hebben teruggerekend tot de start van het seizoen, dus waarom zouden we wachten? Waarom introduceren we niet iets waardoor het nog spannender wordt?"

Prijzen

Het is niet alleen een strijd om de eer, maar het levert ook nog wat op. De drie beste fabrikanten krijgen een unieke trofee tijdens de Formule E-prijsuitreiking. De winnaar mag daarnaast een heel jaar een speciaal logo op de helmen, de auto's en de teamkleding zetten.