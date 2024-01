Frijns na hevig gevecht met Cassidy: "Elkaar bijna uitgeschakeld"

Het was in de tweede Formule E-race in Diriyah een heus gevecht tussen Robin Frijns en Nick Cassidy voor de winst. Het grootste gedeelte van de 36 rondjes waren het deze twee kemphanen die voor de grootste bokaal streden, nummer drie Oliver Rowland werd op meerdere seconden gereden. Frijns had in het begin van de race een tijdje de leidende positie in handen. Nadat Cassidy iets tactischer de attack modes gebruikte, trok de Nieuw-Zeelander de zege naar zich toe. Na afloop van de race was Frijns tevreden met de race, al had het volgens de Limburger heel anders kunnen aflopen. "De start was best goed, ik pakte de leiding over en ik was in gevecht met Nick. Op pure pace waren we elkaar bijna aan het uitschakelen, dat was een hele leuke uitdaging", verklaart de Frijns aan Motorsport.com.

Met het behalen van de tweede plaats staat Frijns voor het eerst sinds de E-Prix van New York in 2022 weer op het podium. Een welkome prestatie voor de Limburger, die vorig jaar een vervelend seizoen kende met een matige Cupra en een handblessure. Winnen behoorde dus tot de mogelijkheden, maar de 32-jarige coureur erkent dat Cassidy de betere was. "Nick was vandaag iets te sterk voor me. Hij was net iets beter en - zoals ik al vaker heb gezegd - iedereen heeft een keer zo'n dag. Het mocht voor mij niet zo zijn, hopelijk komt mijn dag binnenkort", vertelt de Envision-rijder.

Nadat Cassidy en Frijns vooraan een groot gat hadden getrokken, besloot eerstgenoemde coureur het tempo te drukken Rowland kon daardoor ook weer aanhaken. Cassidy noemt dan ook dat het in de slotfase van de race voor hem erg spannend was. "Mijn energy target stond heel erg laag. Hij [Frijns] en ik gingen er bij de start voor. Het was leuk dat we samen het verschil probeerden te maken en ik denk dat dat gelukt is", vertelt de nieuwe kampioenschapsleider, die een vliegende start aan het seizoen beleeft podiumplaatsen tijdens elke race. De Nieuw-Zeelander kan het zelf ook eigenlijk nauwelijks geloven dat het zo goed gaat. "Dit is een droomstart", jubelt de Jaguar-coureur.