Formule E-kalender eindelijk rond: Misano vult plek Rome

De afgelopen Formule E-seizoenen werd er in Italië over de straten van Rome een EPrix afgewerkt. Met de komst van de nieuwe generatie FE-bolides paste dat niet meer. Dat de baan in de Italiaanse hoofdstad te krap was bleek wel uit de gigantische crash die dit jaar plaatsvond. In oktober werd de kalender definitief gemaakt, maar er bleef een leeg plekje voor de EPrix in Italië. Dat plekje is nu dus gevuld met de komst van het circuit in Misano, waar de MotoGP al jarenlang kind aan huis is.

Co-oprichter van de Formule E Alberto Longo is in de wolken met de overeenkomst met het circuit. "We zijn erg blij dat we voor het eerst op het historische circuit van Misano gaan racen en dat we de Formule E mogen introduceren aan de grote groep auto- en motorsportfans hier", aldus een optimistische Spanjaard. "Iedereen die betrokken is bij het circuit was erg enthousiast in het verwelkomen van het Formule E-kampioenschap in de regio en ik wil iedereen die betrokken was graag bedanken." Met het aantrekken van het circuit in Misano staan er vier permanente circuits op de kalender. Naast de Italiaanse baan is dat in Mexico, Portland en Shanghai zo.

De Formule E-coureurs, met Nyck de Vries en Robin Frijns in de gelederen, gaan in 2024 daarmee op elf locaties racen en komen in totaal tot zeventien races. Wel is er nog een hekel punt op de kalender, want de EPrix in Berlijn is op dezelfde datum als de 6 uur van Spa, dat meetelt in het WEC-kampioenschap. Meerdere coureurs rijden zowel in de Formule E als het WEC en dat lukt dat weekend niet. De Nederlandse ijzers in het vuur weten nog niet wat ze gaan doen, De Vries en Frijns rijden in beide klassen volgend jaar. Jean-Éric Vergne en Stoffel Vandoorne doen dat ook, maar die hebben al bekendgemaakt dat zij in Berlijn racen en de race in België aan hun voorbij laten gaan.

Volledige Formule E-kalender 2024