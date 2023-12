De auto's waarmee Nyck de Vries in 2024 voor succes gaat

Na het korte Formule 1-avontuur van Nyck de Vries bij AlphaTauri in 2023 krijgt de Nederlander in volgend jaar de kans om weer hoge ogen te gooien in andere raceklassen. Motorsport.com kon in september al melden dat de Fries een dubbelprogramma gaat rijden, waardoor hij in het World Endurance Championship voor Toyota uitkomt en Mahindra zijn werkgever in de Formule E wordt. In aanloop naar beide kampioenschappen zijn nu de auto's gepresenteerd.

Beginnend met de Toyota waarmee hij in het WEC gaat racen. Bij de Japanners komt De Vries in een topteam terecht, want de formatie waarin de 28-jarige rijder zich gaat voegen heeft vorig jaar vier van de zeven WEC-races naar zich toe getrokken. Teamgenoten worden de geroutineerde rijders Mike Conway en Kamui Kobayashi. Het trio gaat met de Hypercar #7 van Toyota rijden, die in een wat donkerder jasje is gestoken dan dat we gewend zijn. Overigens gaat het rijden voor Toyota niet volledig nieuw voor De Vries zijn, want eerder werkte hij ook al enkele jaren als testcoureur voor de Japanners en was hij in 2022 de reserve bij het team. Een echt debuut in het WEC voor de man uit Uitwellingerga vindt plaats tijdens de 1812 kilometer van Qatar begin maart.

Foto: Toyota #7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010

Met zijn terugkeer in de Formule E keert De Vries weer terug in de raceklasse waarin hij eerder grote successen wist te boeken en waar hij naar eigen zeggen zich enorm in thuis voelt. In het seizoen 2020-2021 hengelde de Nederlandse coureur nog de titel binnen voor het Mercedes-team in de elektrische klasse. Komend jaar heeft De Vries samen met zijn Zwitserse teamgenoot Edoardo Mortara de schone taak om het team van Mahindra uit het slop trekken, want de Indiase renstal heeft het afgelopen seizoen alleen maar ABT Cupra - dat ook gebruikmaakt van de Mahindra-aandrijflijn - achter zich kunnen laten. Onderaan de streep was dat het jaar met de slechtste prestaties van de renstal uit hun FE-geschiedenis. Opvallend genoeg heeft deze livery veel kenmerken van de kleurstelling van de WEC-wagen van Toyota, want ook deze is in het grijs-rood gestoken. Op 13 januari start het Formule E-seizoen met de E-Prix van Mexico.