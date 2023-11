Geen Formule E voor Mick Schumacher: Niet mijn ding

Mick Schumacher staat inmiddels een volledig Formule 1-seizoen aan de zijlijn bij het team van Mercedes. De formatie pikte de Duitser op na zijn ontslag bij Haas. De inmiddels 24-jarige reservecoureur van het Duitse merk werd eerder dit jaar in verband gebracht met Williams, maar de kansen op een stoeltje daar zijn flink geslonken. Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff liet al een aantal keer weten dat F1 in 2024 voor Schumacher lastig zou worden en dus is Schumacher verder gaan kijken.

Het lijkt er echter op dat de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher zijn carrière volgend jaar vervolgt in het World Endurance Championship bij Alpine. Onlangs was Schumacher junior aanwezig bij een test van het Franse merk in Jerez en naar verluidt was het team zeer onder de indruk. Een overstap naar het WEC lijkt dan ook te gaan gebeuren.

Het is een stap waar de voormalig F1-coureur achter lijkt te staan, want als Tutto Motori hem de vraag voorlegt of de Formule E een optie is, antwoordt hij: "Ik zal heel eerlijk zijn, maar nee. Ik houd van motoren, ik houd van brandstof en niet van dat. Wie weet wat de toekomst nog gaat brengen. Wie weet verander ik van gedachten als ik ermee rijd. Ik houd echter van old school auto's, een V8-motor, de geur, de vlammen en alles wat erbij komt kijken. Dat is wat me interesseert", zegt de Duitser. De toekomst van Schumacher in WEC is dus nog niet bevestigd, maar de signalen wijzen duidelijk in die richting.

Dit jaar bracht Schumacher veel tijd door in de simulator van Mercedes in Brackley. Hij had enige hoop om al tijdens de wintertest in Bahrein in de W14 te stappen, maar dat feestje ging niet door. Zijn eerste echte kennismaking met de 2023-auto van het Duitse merk kwam kort na de Grand Prix van Spanje, waar hij een bandentest voor Pirelli afwerkte.