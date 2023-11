F1 Academy-kampioene Garcia heeft één doel: "Formule 1 bereiken"

Met de oprichting van de F1 Academy wil de Formule 1 jonge, vrouwelijke coureurs de kans geven om de overstap naar grotere, internationale raceklassen te maken zoals de GT-racerij of andere formuleklassen. Marta Garcia kroonde zich op het Circuit of the Americas tot de inaugurele kampioene van de F1 Academy na een zeer sterk seizoen dat 21 races telde. Als beloning voor het behalen van de titel heeft Garcia een zitje in het Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA) bemachtigd. Dat is niet bij het minste team, aangezien zij dan namens Prema zal rijden in de klasse die wordt gezien als een brug tussen de Formule 4 en de Formule 3.

De 23-jarige Spanjaard hoopt dat dit een opmaat is naar een mooie carrière in de autosport, waarbij ze al een duidelijk doel voor ogen heeft: de Formule 1. "De F1 Academy levert goed werk en heeft me de kans geboden om in de Formula Regional te rijden, dat is een goede stap voor mij", zegt Garcia tegen Sky Sports News. "Dat betekent dat het werk dat zij leveren geweldig is, ze proberen ons in de hogere lagen van de autosport te krijgen. Het is mijn ultieme doel om de Formule 1 te bereiken. Dat is niet makkelijk, maar ik blijf werken zoals de afgelopen jaren en probeer om mijn doel te bereiken."

Voor Garcia is het een 'geweldig' gevoel om F1 Academy-kampioene te zijn, maar ze weet ook: "Nu moeten we veel werken nu het volgende hoofdstuk eraan komt. De Formula Regional is zo'n stevig, ingewikkeld kampioenschap. We hebben dus veel werk te verzetten."

Op het circuit van Austin maakte de F1 Academy dit seizoen voor het eerst deel uit van het Formule 1-weekend, iets wat volgend jaar bij elke race het geval zal zijn. In Texas liet zevenvoudig F1-kampioen Lewis Hamilton zich regelmatig zien in de F1 Academy-paddock en na het behalen van de titel was de Brit een van de eersten die Garcia feliciteerde. "Ik heb altijd tegen Lewis opgekeken. Hij is een fantastische coureur en het feit dat hij, toen ik uit de auto stapte, mij opwachtte om me te feliciteren, dat zal ik voor altijd herinneren. Hij is een van mijn favoriete coureurs in de Formule 1 en het was geweldig om hem te zien. Het is fantastisch dat Formule 1-coureurs de F1 Academy steunen."