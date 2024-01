Officieel: Charles Leclerc verlengt F1-contract bij Ferrari

Eind juni liet Charles Leclerc doorschemeren dat gesprekken met Ferrari over het verlengen van zijn contract langzaam waren opgestart, aangezien zijn deal tot eind 2024 liep. Nu is de kogel door de kerk, want de Ferrari-coureur blijft langer in Maranello. Het is nog niet bekend tot wanneer het contract loopt, de renstal spreekt over een contract voor meerdere jaren. De kans is groot dat Carlos Sainz zijn teamgenoot blijft, maar over de Ferrari-toekomst van de Spanjaard is nog niets bekend. Hij hoopt in de komende maanden duidelijkheid te krijgen over een eventueel langer verblijf.

De coureur zelf is in zijn nopjes met het verlengen van zijn contract, waarmee de Monegask de komende jaren bij de Italiaanse renstal blijft. “Ik ben erg blij dat ik de kleuren van de Scuderia Ferrari nog meerdere seizoenen mag dragen”, begint Leclerc. “Al vanaf mijn derde is het mijn droom om voor dit team te racen. Ik keek de Grand Prix van Monaco vanuit het raam van het appartement van een vriend in Ste. Devote. Ik keek altijd uit naar de rode auto’s. Dit is mijn tweede familie sinds ik in 2016 lid werd van de Ferrari Driver Academy. We hebben in de afgelopen vijf jaar veel bereikt, en samen door dik en dun gestreden. Ik ben ervan overtuigd dat het beste nog moet komen. Ik kan niet wachten tot het seizoen van start gaat, om progressie te boeken en elke race competitief te zijn. Mijn droom blijft het winnen van de wereldtitel met Ferrari. Ik weet zeker dat we de komende jaren mooie tijden gaan meemaken en onze fans blij kunnen maken.”

Leclerc begon in 2018 met Alfa Romeo in de Formule 1. De 26-jarige coureur maakte als Ferrari-junior dusdanig veel indruk dat hij al een jaar later promotie kreeg naar het topteam en aan de zijde van Sebastian Vettel kwam te rijden. Hij verving Kimi Raikkonen, die op zijn beurt naar Alfa Romeo switchte en eind 2021 stopte in de koningsklasse. Leclerc begon bij Ferrari met een driejarige deal op zak, maar deze werd eind 2019 opengebroken en met nog eens drie F1-seizoenen verlengd.